Tras presión del “papi”, humo blanco en el salario “plátano”

DERECHO. Reaparece Iroshka, defendiendo, a capa y espada, el “derecho” de Libre a participar en el CNE y TJE. Y así dice Salvita que no tiene nada que ver con Mel Zelaya. Ja...je...ji...jo...ju...

LEY. En ninguna parte de la Ley Electoral, mucho menos en la Constitución, dice que Libre debe integrar esos organismos. Lo dice sí, sobre las mesas electorales, pero esos son otros cinco pesos.

PAGAR. Lo que está haciendo Iroshka es pagar favores, los favores que Mel Zelaya y Xiomara le hicieron a su esposo cuando lo engancharon que había ganado y él, como buena carreta, empezó con la cantaleta del fraude.

RÁPIDO. Lástima que algunos diputados liberales, como de costumbre, ya se empezaron a culipandear. Tan rápido se olvidaron de toda la odisea y viacrucis que vivieron los hondureños de principio a fin en todo el proceso electoral.

LENGUA. Volver a meter a Libre en ambos órganos sería como sentenciar a Honduras a otro martirio en 2029. Sería como permitir que el “eterno perdedor”, como Ana Paola le dice a Nasralla, vuelva a participar, cuál creen sería su cantaleta cuando pierda de nuevo por culpa de su misma lengua.

TOMMY. La posición del Tommy, como siempre, es contundente y precisa: La elección debe garantizar el compromiso de los diputados de “fortalecer los órganos electorales y resguardar el Estado de Derecho”. ¿Será eso posible con Libre?

RESPETO. El compromiso, agrega TZM, debe ser con la “certidumbre, el respeto a la Constitución y a la legislación electoral”. Otra vez ¿Se podrá lograr ese objetivo con Libre?

TOALLA. Más “surprises” en la pasarela de los autopostulados al CNE y TJE. Al cierre reaparecieron Sobeida Andino y Rafa Canales, mientras que Renán Inestroza decidió tirar la toalla.

PRUEBAS. El de los chocoyos, que allá en NY anduvo haciéndole de periodista, avisa que a partir de mañana habrá interrogatorios, pruebas de confianza y veeduría de los “Sherlock Holmes”.

HUMO. Por fin humo blanco en las negociaciones del salario “plátano”, como dice aquel, luego que el “papi” emplazó a espartanos y troyanos para que se pusieran de acuerdo, porque ese rollo es entre ellos y ningún gobierno debería tener vela en ese entierro.

BAZUCAS. Más vale, porque los Danieles, los Hilarios y los Joeles ya tenían listas las bazucas para el próximo viernes, Día Internacional del Trabajador. Como estuvieron silenciados los cuatro años de Xiomara y de Mel, hoy vienen con todo, como el CMH.