Congreso Nacional prevé discutir el Presupuesto General la próxima semana

Uno de los puntos más destacados es una reducción significativa en el gasto corriente. Las autoridades parlamentarias informaron que el proyecto contempla un recorte de más de 39 mil millones de lempiras , producto de una reestructuración administrativa que busca eliminar la duplicidad de funciones en diversas instituciones.

Según las proyecciones de la comisión de presupuesto del Legislativo, el documento será analizado esta semana en Consejo de Ministros en Casa Presidencial. Una vez que se logre el consenso entre las distintas secretarías de Estado, el proyecto final será remitido a la cámara para iniciar el proceso de socialización y posterior aprobación.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se prepara para recibir y discutir el proyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, una herramienta que el actual gobierno considera "urgente" para reordenar las finanzas públicas tras la transición de mando.

“Lo que nos alegra es que la información que tenemos es que hay una reducción de más de 39 mil millones de lempiras producto del recorte que ha estado haciendo Papi a la Orden de algunas instituciones que tenían doble y hasta triple función”, manifestó el diputado y secretario de la comisión de presupuesto, Kilvett Bertrand.

El parlamentario señaló que este ahorro permitirá al Estado liberar recursos para áreas que se han definido como prioritarias: salud, educación y seguridad.

Además, subrayó que el recorte también responde a la eliminación de planillas de personal que no cumplían funciones específicas dentro de la administración pública.

En cuanto al ambiente político para su aprobación, el secretario de la comisión descartó que se vayan a realizar los denominados "madrugones".

Aseguró que el camino será el diálogo y la conciliación con las diferentes fuerzas políticas, incluyendo a la bancada del Partido Liberal y el partido Libertad y Refundación (Libre).

“Con nosotros no existen los madrugones, con nosotros existen los diálogos; ya hemos dialogado con la bancada del Partido Liberal y está la mejor intención que nos han expresado ellos de poder apoyar”, aseguró el congresista.

El presupuesto 2026 también contempla un fuerte componente de descentralización. Según lo adelantado, se otorgará una mayor autonomía y recursos a las alcaldías municipales para que los ediles puedan resolver necesidades inmediatas sin depender directamente del gobierno central en Tegucigalpa.

Bertrand explicó que actualmente el país opera con el presupuesto heredado de 2025 y que las recaudaciones del presente año se están utilizando para cubrir obligaciones contractuales dejadas por la administración anterior de forma irresponsable.

“Necesitamos el presupuesto, es urgente, es una herramienta fundamental; es básicamente como el funcionamiento de un hogar sin tener claridad de los ingresos ni de los renglones presupuestarios con base en la visión que tiene el presidente Tito Asfura”, puntualizó Bertrand.

El diputado destacó que, pese a no contar todavía con el nuevo presupuesto aprobado, el gobierno ya ejecuta proyectos de bacheo nacional y entrega de material educativo. No obstante, enfatizó que la ratificación del documento permitirá una "muchísima más acción" en el sistema hospitalario y de seguridad ciudadana.