Ana García denuncia amenazas de muerte tras declaraciones "falsas" de Pepe Lobo

Tegucigalpa, Honduras.- La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, presentó una denuncia formal ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en contra del expresidente Porfirio Lobo Sosa, tras calificar como “irresponsables y falsas” sus recientes declaraciones.
García de Hernández aseguró que los señalamientos de Lobo Sosa no solo carecen de sustento, sino que también alimentan una campaña de odio que eleva el nivel de riesgo contra su vida y la de su familia.
La exprimera dama sostuvo que las afirmaciones difundidas contradicen registros oficiales de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, así como hechos verificables relacionados con la situación del expresidente Juan Orlando Hernández.
En ese sentido, indicó que coincide en que el Ministerio Público de Honduras debe investigar estos hechos con urgencia, por lo que solicitó que una comisión de fiscales viaje no solo a Nebraska, sino también a Nueva York para recabar información clave.
Entre las diligencias solicitadas, destacó la necesidad de documentar las supuestas amenazas de muerte contra su familia que constan en expedientes judiciales, incluyendo un reporte del FBI mencionado durante una audiencia celebrada el 18 de enero de 2024.
Ante las declaraciones irresponsables y falsas del expresidente Porfirio Lobo Sosa, que además alimentan una campaña de odio y elevan el nivel de riesgo contra nuestra vida, hoy comparecimos ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) para presentar una... pic.twitter.com/yYpTbJiOiU— Ana García de Hernández (@anagarciacarias) March 17, 2026
Asimismo, hizo un llamado al Ministerio Público para actuar con prontitud y esclarecer la verdad, evitando que acusaciones sin pruebas continúen generando riesgos.
Las declaraciones surgen luego de que Porfirio Lobo Sosa afirmara que agentes federales le habrían informado que Gerson Cuadra Soto confesó su participación en el asesinato de Saíd Lobo Bonilla, señalando que la orden habría sido dada por Juan Orlando Hernández.
Ante este escenario, García de Hernández reiteró la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo para determinar responsabilidades y frenar la difusión de versiones que, a su juicio, carecen de respaldo probatorio.