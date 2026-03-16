Ana García denuncia amenazas de muerte tras declaraciones "falsas" de Pepe Lobo

Tegucigalpa, Honduras.- La exprimera dama de Honduras, Ana García de Hernández, presentó una denuncia formal ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) en contra del expresidente Porfirio Lobo Sosa, tras calificar como “irresponsables y falsas” sus recientes declaraciones.

García de Hernández aseguró que los señalamientos de Lobo Sosa no solo carecen de sustento, sino que también alimentan una campaña de odio que eleva el nivel de riesgo contra su vida y la de su familia.

La exprimera dama sostuvo que las afirmaciones difundidas contradicen registros oficiales de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, así como hechos verificables relacionados con la situación del expresidente Juan Orlando Hernández.