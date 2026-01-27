EEUU entrega a El Salvador a expresidente del Congreso condenado por pactar con pandillas

San Salvador, El Salvador.- El Gobierno de Estados Unidos entregó este lunes a las autoridades de El Salvador al expresidente del Congreso y excandidato presidencial de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), Norman Quijano, condenado en 2024 a 13 años de prisión por negociar "beneficios electorales" con las pandillas, informó la Fiscalía General de la República (FGR). "Este día, hemos recibido a Norman Quijano por parte de las autoridades de Estados Unidos. En este momento, se le notificará formalmente su condena por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral", publicó en X la Fiscalía.

Sin detallar si se trata de un proceso de extradición o deportación, la entidad investigadora indicó que "Quijano será trasladado a un centro penitenciario, donde cumplirá la condena impuesta por la justicia salvadoreña". Quijano fue juzgado en ausencia y durante el proceso, de acuerdo con la FGR, se presentó "pruebas documentales, periciales y testimoniales, así como audios y videos, que demostraron reuniones directas con cabecillas y negociaciones a cambio de votos, incluyendo encuentros previos a la segunda vuelta electoral de 2014". La Fiscalía señaló durante el juicio que Quijano realizó un pago de 50,000 y dos de 25,000 dólares a las tres principales pandillas, aunque no ganó la elección presidencial de 2014 y quedó por debajo del izquierdista Salvador Sánchez Cerén. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.