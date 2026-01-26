¿Cuáles son los estados en alerta por la tormenta invernal en Estados Unidos?

Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia desde el pasado sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve.
Más de 47.000 hogares están sin electricidad en Texas, el segundo estado con más habitantes del país y otros 52.000 en Luisiana, según la web especializada poweroutage.us.
También se espera que la tormenta empiece a golpear próximamente zonas más al este, entre ellas la ciudad más poblada del país, Nueva York.
Los portales de seguimiento aéreo muestran también miles de cancelaciones de vuelos, en torno a unos 4.000 hoy, y más de 8.000 mañana domingo.
El frente, que algunos expertos han llamado la mayor tormenta por envergadura jamás registrada en EE UU, ya alcanzó con importantes nevadas la región del Atlántico Medio.
En el Atlántico Medio se encuentran los estados de New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia., además de la capital, Washington, D.C., y los estados de Carolina del Norte y del Sur, en el sureste.
La tormenta, que está provocada por un vórtice polar extendido o desplazado, se sigue moviendo en dirección noroeste hacia la región de Nueva Inglaterra.
El Servicio Nacional de Meteorología ve posible acumulaciones de nieve y hielo en Nueva York de entre 7 y pulgadas (17 y 27 centímetros) y mínimas de 15 grados (-9 grados centígrados).
Mientras que en ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington, se espera algo menos de precipitación y temperaturas ligeramente menos frías.