¿Cuáles son los estados en alerta por la tormenta invernal en Estados Unidos?

Más de 20 estados del centro, sur y este de Estados Unidos (EE UU) se encuentran en estado de emergencia debido a una intensa tormenta invernal que no deja de moverse por todo el país

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 11:14
Más de una veintena de estados del centro, sur y este de Estados Unidos han activado protocolos de emergencia desde el pasado sábado debido al enorme frente que está dejando heladas e importantes precipitaciones de aguanieve y nieve.

Foto: Agencia EFE
Más de 47.000 hogares están sin electricidad en Texas, el segundo estado con más habitantes del país y otros 52.000 en Luisiana, según la web especializada poweroutage.us.

 Foto: EL HERALDO
También se espera que la tormenta empiece a golpear próximamente zonas más al este, entre ellas la ciudad más poblada del país, Nueva York.

 Foto: EL HERALDO
Los portales de seguimiento aéreo muestran también miles de cancelaciones de vuelos, en torno a unos 4.000 hoy, y más de 8.000 mañana domingo.

 Foto: EL HERALDO
El frente, que algunos expertos han llamado la mayor tormenta por envergadura jamás registrada en EE UU, ya alcanzó con importantes nevadas la región del Atlántico Medio.

 Foto: EL HERALDO
En el Atlántico Medio se encuentran los estados de New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia., además de la capital, Washington, D.C., y los estados de Carolina del Norte y del Sur, en el sureste.

 Foto: EL HERALDO
La tormenta, que está provocada por un vórtice polar extendido o desplazado, se sigue moviendo en dirección noroeste hacia la región de Nueva Inglaterra.

 Foto: EL HERALDO.
El Servicio Nacional de Meteorología ve posible acumulaciones de nieve y hielo en Nueva York de entre 7 y pulgadas (17 y 27 centímetros) y mínimas de 15 grados (-9 grados centígrados).

Foto: EL HERALDO.
Mientras que en ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington, se espera algo menos de precipitación y temperaturas ligeramente menos frías.

 Foto: EL HERALDO.
