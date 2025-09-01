¿Cómo reducir la dependencia tecnológica?

Tegucigalpa, Honduras.- Desconectarse del móvil y las pantallas para darle un respiro a la mente y al cuerpo se ha convertido en una tendencia al alza. Vivimos en una era marcada por la hiperconexión, el teléfono móvil nos acompaña las 24 horas del día, tanto para trabajar como para entretenernos o comunicarnos.

“En lugar de percibir el smartphone como un enemigo, es importante entender que puede convertirse en un apoyo para vivir una relación más sana con la tecnología. Se trata de establecer límites claros, aprovechar las herramientas que ya tenemos a nuestro alcance y fomentar momentos de desconexión real”, nos explica Itziar Paunero, directora de marketing de SPC.

Un détox digital

El détox digital

El détox digital gana fuerza como tendencia para reducir la dependencia tecnológica y recuperar el equilibrio entre la vida online y offline. Así lo confirma el Estudio Generación SPCial sobre hábitos de desconexión digital de los jóvenes españoles, de SPC que desvela que más de la mitad de los jóvenes (56.5%) reconoce haberse planteado hacer un détox digital y 6 de cada 10 asegura conocer a alguien que ya lo ha hecho. Estos datos ponen de manifiesto un cambio de mentalidad en el que el bienestar digital se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones. En la actualidad, para realizar un détox digital no es necesario irse a una cabaña sin wifi o cobertura. La tecnología puede ser una gran aliada haciendo pequeños cambios en el día a día para replantear la forma en la que nos relacionamos con ella, esto es clave para fomentar el bienestar. En este camino, existen diferentes herramientas y hábitos que facilitan la desconexión. Por ejemplo, los "modos ocultos" del smartphone, Android incorpora funciones diseñadas para cuidar de tu bienestar digital, aunque la mayoría no las use. El modo "No molestar" silencia notificaciones en las horas que uno decida, mientras que "Bienestar digital" permite poner límites de tiempo a apps como Instagram o TikTok, muy útil para que las redes no se coman tus horas de descanso. Para reducir las interrupciones puedes ir a Ajustes, Bienestar digital y controles parentales, donde encontrarás el modo "Sin distracciones".

La tendencia del dumbphone