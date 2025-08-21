Así son los Pixel 10 con los que Google se burla de Apple

Nueva York, Estados Unidos.- Google anunció su última gama de teléfonos, los Pixel 10, dispositivos que buscan ayudar a los usuarios a que sean más productivos, e incluso se conviertan en mejores fotógrafos, gracias a su inteligencia artificial (IA), en una presentación repleta de pullas para Apple y sus dispositivos. En el evento Made by Google 2025 se deslizaron varios comentarios contra uno de sus principales competidores, la compañía de la manzana mordida y sus populares iPhones, resaltando los fallos de su IA o comparando las fotos que pueden sacar los dos dispositivos.

Rick Osterloh, director de dispositivos y servicios de Google, fue el que lazó la primera crítica a Apple al afirmar que ha habido "muchas promesas incumplidas" en cuanto a la incorporación de IA en los teléfonos, aparentemente en alusión al retraso en el lanzamiento de Siri, la versión mejorada con IA de Apple. "Gemini (la IA de Google) es la solución definitiva", afirmó Osterloh a Jimmy Fallon, el encargado de presentar el evento celebrado en un estudio de Brooklyn, Nueva York. En la presentación participaron varias celebridades, como el jugador de baloncesto Steph Curry o el grupo Jonas Brothers, que anunció que su último videoclip fue grabado con un Pixel 10. Quien no se subió al escenario fue Sundar Pichai, director ejecutivo de Google.

Cuatro modelos Pixel 10

Google presentó hoy cuatro nuevos modelos de teléfono: el Pixel 10, el Pixel 10 Pro, el Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold. La gran novedad de los cuatro teléfonos es la introducción de la carga inalámbrica magnética Qi2, algo pionero para un Android, y que los modelos están equipados con el nuevo chip Tensor G5 "para ofrecerte lo último en inteligencia artificial". En el evento destacaron que los Pixel tienen "fama" de sacar las mejores fotos, incluso superiores a las de los iPhones. Por primera vez, el teléfono Pixel básico incorpora tres cámaras, aunque los nuevos lentes no son tan buenas como las de los modelos Pro. Por su parte, los modelos Pro contarán ahora con un tercer teleobjetivo, que según la empresa permite un "zoom de primera clase" y con "la mejor calidad de video y estabilización de video en cualquier teléfono inteligente". Mientras que el modelo plegable -que describieron hoy como "un teléfono y una tableta"- tiene un teleobjetivo de 48 megapíxeles, ofrece "el zoom de mayor calidad entre los smartphones en EE. UU. y el zoom más amplio hasta la fecha, alcanzando un máximo de 100x mediante una combinación de hardware, software e IA". Google dijo que ha rediseñado la pantalla de su teléfono plegable con un fino cristal plegado y dos capas de película antiimpacto para mayor protección contra caídas, y garantiza que el Pixel 10 Pro Fold puede aguantar más de 10 años de uso. El Pixel 10 tiene un precio de 799 dólares; el 10 Pro cuesta 999; mientras que el 10 Pro XL sale a 1,119. Estos dispositivos están disponibles para reservar ya, y en las tiendas a partir del 28 de agosto. El 10 Pro Fold saldrá a 1,799 dólares y no estará disponible en tiendas hasta el 9 de octubre.

IA para sacar mejores fotos y hablar cualquier idioma