Cuando el teléfono se interpone entre dos: el fenómeno del phubbing

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Le resulta familiar esta escena? Usted conversa con su pareja al final del día, entre las anécdotas triviales del tráfico y la rutina. De pronto, la mirada de quien le acompaña se inclina hacia abajo, un dedo se desliza sobre la pantalla del teléfono... y el momento cambia. El ambiente se enfría, como si una puerta invisible se cerrara entre ambos y la conversación queda suspendida en el aire. La mayoría de las parejas no pretende “phubear” (ignorar al otro por mirar el teléfono); simplemente la atracción del dispositivo y las aplicaciones de redes sociales están diseñadas para ser irresistibles. Pero si alguna vez se ha preguntado por qué una mínima vibración puede robarle calidez a la velada o arruinar un momento íntimo, este texto es para usted.

El phubbing no es una rareza aislada en realidad. Por irónico que parezca, es el nuevo ruido de fondo de la vida moderna en pareja. Según un estudio reciente, en Norteamérica el 51% de los estadounidenses con pareja confesó que su compañero está al menos a veces distraído por el teléfono mientras intenta hablar.

Este dato confirma que se trata de un fenómeno masivo y no de un fallo personal. La misma tendencia se observa en otros países, incluyendo Latinoamérica.

Un fenómeno al alza

¿Cuán nocivo puede ser el phubbing? Numerosas investigaciones demuestran que las interrupciones digitales erosionan la conexión emocional. Incluso dividen la atención, reducen la capacidad de respuesta y, a la larga, desgastan la confianza. Estudios recientes confirman que el phubbing está asociado a menor satisfacción marital, menos intimidad, más conflictos y mayores niveles de celos. En vista de lo anterior, ¿qué pueden hacer usted y su pareja para evitar esta distracción y subsanar los efectos de esta tendencia negativa moderna? Acompáñeme a analizar seis recomendaciones prácticas que le serán de inmensa utilidad:

Estrategias para recuperar la atención compartida

1. Establezca ventanas libres de teléfonos Existen breves momentos que deben ser de atención plena. La salud de su relación mutua lo merece. Esos momentos provocan complicidad y compenetración. Por ejemplo, los primeros minutos al reunirse luego de un día agotador, la cena y la hora de dormir, tienen efectos extraordinarios cuando se comparten a totalidad, juntos y en sintonía.