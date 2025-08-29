Cuando el teléfono se interpone entre dos: el fenómeno del phubbing

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Le resulta familiar esta escena? Usted conversa con su pareja al final del día, entre las anécdotas triviales del tráfico y la rutina. De pronto, la mirada de quien le acompaña se inclina hacia abajo, un dedo se desliza sobre la pantalla del teléfono... y el momento cambia. El ambiente se enfría, como si una puerta invisible se cerrara entre ambos y la conversación queda suspendida en el aire.
La mayoría de las parejas no pretende “phubear” (ignorar al otro por mirar el teléfono); simplemente la atracción del dispositivo y las aplicaciones de redes sociales están diseñadas para ser irresistibles. Pero si alguna vez se ha preguntado por qué una mínima vibración puede robarle calidez a la velada o arruinar un momento íntimo, este texto es para usted.
El phubbing no es una rareza aislada en realidad. Por irónico que parezca, es el nuevo ruido de fondo de la vida moderna en pareja. Según un estudio reciente, en Norteamérica el 51% de los estadounidenses con pareja confesó que su compañero está al menos a veces distraído por el teléfono mientras intenta hablar.
Este dato confirma que se trata de un fenómeno masivo y no de un fallo personal. La misma tendencia se observa en otros países, incluyendo Latinoamérica.
Un fenómeno al alza
¿Cuán nocivo puede ser el phubbing? Numerosas investigaciones demuestran que las interrupciones digitales erosionan la conexión emocional. Incluso dividen la atención, reducen la capacidad de respuesta y, a la larga, desgastan la confianza.
Estudios recientes confirman que el phubbing está asociado a menor satisfacción marital, menos intimidad, más conflictos y mayores niveles de celos.
En vista de lo anterior, ¿qué pueden hacer usted y su pareja para evitar esta distracción y subsanar los efectos de esta tendencia negativa moderna? Acompáñeme a analizar seis recomendaciones prácticas que le serán de inmensa utilidad:
Estrategias para recuperar la atención compartida
1. Establezca ventanas libres de teléfonos
Existen breves momentos que deben ser de atención plena. La salud de su relación mutua lo merece. Esos momentos provocan complicidad y compenetración. Por ejemplo, los primeros minutos al reunirse luego de un día agotador, la cena y la hora de dormir, tienen efectos extraordinarios cuando se comparten a totalidad, juntos y en sintonía.
Como señalan los psicólogos Andrew Przybylski y Netta Weinstein: "La mera presencia de un teléfono móvil puede interferir en las relaciones humanas". Si estar cerca del dispositivo ya enfría la cercanía, un pequeño espacio libre de pantallas se convierte en un escudo poderoso.
2. Aumente la distancia intencionalmente
Deje el teléfono en otra habitación, boca abajo o active por defecto los modos "No molestar" o "Enfoque". Investigaciones reseñadas en Harvard Business Review muestran que el simple hecho de tener el smartphone a la vista reduce la capacidad mental disponible, incluso estando apagado.
3. Diseñe pequeños rituales de conexión
Sustituya los reflejos automáticos hacia la pantalla por gestos breves y constantes. Puede ser algo tan sencillo pero significativo como un minuto de contacto visual tras el trabajo, un intercambio de "lo mejor y lo peor del día", una breve charla antes de dormir. Estas micro-rutinas refuerzan la capacidad de respuesta, el mismo aspecto que el phubbing deteriora.
4. Hablen del tema como equipo
No acuse, colabore. Una frase sencilla puede abrir el diálogo, "te extraño cuando ambos estamos en el teléfono... ¿intentamos cenar sin pantallas?" Como recuerda el investigador James A. Roberts: "El uso del celular puede socavar el cimiento de nuestra felicidad marital, es decir, las relaciones cotidianas con nuestras parejas románticas".
5. Cree reglas sencillas y fáciles de cumplir
Deje los cargadores fuera del dormitorio si le es posible y establezca una hora límite para la última revisión. Si ocurre una distracción, subsane rápido: "Me distraje con una alerta... perdona, ya estoy aquí". Incluso puede agendar un breve chequeo digital semanal, como revisar juntos el tiempo de pantalla, celebrar mejoras y ajustar un hábito.
6. Elija citas de atención plena
Actividades como caminar sin auriculares, cocinar en pareja, jugar un tablero o juego se mesa o hasta tomar café con los teléfonos guardados permiten saborear la presencia mutua. No se trata de austeridad tecnológica, sino de prever y acordar esos momentos.
No hace falta una gran desintoxicación digital para recuperar la cercanía. El éxito estriba en recordar que basta con elegir conscientemente dónde poner la atención, apartar el teléfono en momentos clave y reemplazar la inercia por pequeños rituales. Así se recupera algo extraordinario en su simpleza: sentirse mirado, escuchado y elegido, justo aquí y ahora.