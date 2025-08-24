¿Buscamos pareja o seguridad financiera? Un análisis retórico

La historia sigue a Lucy Mason, interpretada por Dakota Johnson , una casamentera en Nueva York que evalúa a sus clientes tanto por compatibilidad emocional como por su posición económica. ¿Estamos nosotros, en la vida real y los vertiginosos tiempos modernos, tan condicionados por el dinero y el estatus cuando buscamos pareja?

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Es el amor una elección del corazón o una inversión calculada? ¿Qué opina usted? En la película Materialists de Celine Song, esta pregunta se hace inevitable.

¿Cuántas veces nos hemos visto tentados a medir el “valor” de alguien por su cuenta bancaria o estilo de vida más que por la conexión genuina?La reconocida socióloga Eva Illouz analiza cómo el capitalismo ha transformado las relaciones románticas en transacciones.

Un autoanálisis respecto de este tema es oportuno hoy más que nunca. Lucy representa un fenómeno cada vez más común: la mezcla de amor y economía. Su propia vida refleja cómo la seguridad financiera puede pesar más que los sentimientos puros, una tendencia que muchos estudios han asociado con menor bienestar personal y reducida satisfacción emocional.

“Desde cenas lujosas hasta regalos costosos, el amor parece haberse convertido en un producto que compramos y vendemos según las reglas del mercado”, reflexiona la socióloga.

Pero, ¿realmente esto le hace más feliz o solo le deja con una sensación de vacío?Claro que el dinero puede facilitar la vida y es necesario para tener tranquilidad hasta mental, pero reducir el amor a cifras y posesiones ignora la verdadera esencia de las relaciones humanas.

La intimidad, la complicidad y la confianza no se compran; se construyen. ¿No es eso, al final, lo que realmente usted quiere cuando busca compañía y acaso no es eso lo que realmente vale al final de nuestras vidas, la conexión humana?

En contextos como Honduras, donde las desigualdades económicas son visibles y donde el uso de aplicaciones de citas está en apogeo, estas dinámicas pueden intensificarse, lamentablemente.

Algunos podrían ver en una pareja la estabilidad que no encuentran en otros aspectos de la vida, y aunque esto es comprensible, también puede perpetuar relaciones basadas más en dependencia que en afecto.

Sucede, además, que en particular muchos hombres (debido al machismo histórico de nuestra cultura) se validan a sí mismos por lo que tienen o por las cosas o beneficios a los que el dinero y estatus les pueden brindar acceso, y no por haberse cultivado como seres humanos.

Y muchas mujeres estimulan esa dinámica. Es una cultura de mercado sexual asolapado y adoración al ego externo y no a la autoestima interna; una cultura hipócrita de cero espiritualidad y ausencia de calidez genuina.

Entonces, ¿qué puede usted hacer si desea encontrar y conservar una relación auténtica? Ayudará mucho que usted personalmente sea responsable financieramente de sus propias necesidades de forma razonable. Eso le dará un punto de vista equilibrado y menos urgencia. Le colocará mejor posicionado para tener su visión despejada.

Logrado esto, cultivar la autoconciencia y ser sinceros con usted individualmente y con los demás es clave e ineludible. También lo es el aumentar su intelecto, disfrutar de aficiones, y adquirir y fortalecer hábitos constructivos como la lectura y los buenos modales. Así mismo, el reconocer que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que aporta emocionalmente es un punto de inflexión hacia la dirección correcta.

Todo esto puede marcar la diferencia entre una relación pasajera y una que realmente enriquezca su vida.Como dice un viejo aforismo latino: “Pecunia non olet”, el dinero no huele.

Es necesario en este mundo material, da cierta tranquilidad y abre puertas, pero jamás reemplaza la calidez de un abrazo sincero o la complicidad que se construye con respeto y cariño.