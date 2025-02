¿Es usted un buen amigo? Señales de que estaría pidiendo lo que no da

Además, la amistad requiere compromiso. No se trata solo de disfrutar de la compañía de un amigo cuando todo está bien, sino de mostrarse presente en los momentos difíciles. Estar disponible, aunque sea solo para escuchar, fortalece los lazos.

La empatía y la capacidad de escuchar son básicos; Ser un buen amigo implica estar allí en los momentos importantes, sin juzgar, simplemente para apoyar. Y esto no hace referencia a tener que renunciar a los propios intereses, sino a saber marcar límites cuando sea necesario.

Primero hay que entender que la verdadera amistad se construye sobre la reciprocidad. Si no planeamos a ofrecer lo que buscamos, es difícil esperar que los demás lo hagan y encima sin esperar nada a cambio, como suele dictar la pauta.

Por decirlo de otra manera, las amistades son de las relaciones más valiosas que podemos tener, aunque no siempre sepamos apreciarlas. Muchas veces queremos amigos leales, que nos escuchen y nos apoyen, pero, ¿estamos dispuestos a hacer lo mismo por ellos?

Identifique si no está siendo amigo

Estas señales podrían estarnos avisando que no estamos siendo los mejores amigos, pero detectarlo es una ventana a mejorar el comportamiento.

Desinterés. Si no nos interesa cómo se sienten nuestros amigos o no nos detenemos a escucharles cuando necesitan desahogarse, quizás el cariño no es sincero.

Límites. Las verdaderas amistades se basan en el respeto mutuo. Si ignoramos los límites de los demás, ya sea en términos de tiempo, espacio o emociones, estamos fallando.

Juzgamientos. Si solo vemos lo negativo en nuestros amigos, los juzgamos constantemente y no ofrecemos apoyo, estamos siendo más detractores que aliados.