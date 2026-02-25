Dispositivos insignia y robots presentará HONOR en el MWC en Barcelona

Tegucigalpa, Honduras.- La marca HONOR se prepara para el lanzamiento global de HONOR Robot Phone y el HONOR Magic V6, dos de sus apuestas de smarphones más relevantes para 2026. El lanzamiento mundial, en el que la marca develará al mundo u visión de futuro marcado por la IA, está previsto para el próximo 1 de marzo en el marco del Mobile World Congress 2026, que se realiza en Barcelona, España. La presentación tendrá lugar en el Palau de Congressos de Barcelona, uno de los recintos principales de la feria, y se enmarca en una estrategia que la compañía viene delineando desde la edición anterior del evento, centrada en la integración de inteligencia artificial en su portafolio de dispositivos.

El Robot Phone será mostrado como un adelanto de las capacidades que la marca tecnológica explora en el terreno de la robótica aplicada a dispositivos móviles. A pesar de que no se conocen todas sus especificaciones, la compañía anticipa que el equipo busca ejemplificar su visión de mayor interacción entre humanos y máquinas, un eje que ha cobrado relevancia en la industria móvil ante el avance de sistemas basados en IA. En el caso del HONOR Magic V6, este representará la evolución de su línea de teléfonos plegables. De acuerdo con la información adelantada por la marca, el dispositivo llegará con mejoras en durabilidad, una batería de mayor capacidad y un diseño más delgado, en un segmento donde la competencia se ha intensificado y donde factores como resistencia estructural y autonomía son determinantes para la adopción masiva.

Además de estos dos dispositivos, HONOR también exhibirá la MagicPad 4 y la MagicBook Pro 14, ampliando la muestra de su ecosistema tecnológico que abarca smartphones, tabletas y computadoras portátiles. El evento de lanzamiento ocurre en un contexto de crecimiento regional para la compañía. Según datos de la firma de análisis Omdia, HONOR se ubicó como el cuarto fabricante con mayor desempeño en Latinoamérica y como uno de los de crecimiento más acelerado en los últimos tres años, con una expansión del 48 % en 2025 y 11.8 millones de unidades enviadas. Con este lanzamiento en el principal escaparate global de la industria móvil, la empresa buscará consolidar su posicionamiento en el segmento premium y en nuevas categorías tecnológicas emergentes, en un mercado que avanza hacia dispositivos cada vez más integrados con sistemas de inteligencia artificial.

Un teléfono plegable de HONOR

A pocos días de su presentación oficial en el Mobile World Congress 2026, que se celebrará en Barcelona, España, HONOR dio a conocer avances sobre la durabilidad del HONOR Magic V6, su próximo teléfono plegable. La compañía realizó una demostración previa al evento en la que el dispositivo fue utilizado como mecanismo de soporte principal en una tirolesa, sosteniendo el peso de una persona durante el cruce de un lago. Con esta prueba, la firma buscó evidenciar la resistencia estructural del equipo, en un segmento donde la robustez es uno de los principales retos de diseño. Según información difundida, el Magic V6 contará con certificaciones IP68 e IP69 de resistencia al agua y al polvo, estándares que lo colocarían entre los dispositivos plegables con mayor nivel de protección en el mercado. Además, integrará una bisagra fabricada con acero de 2800 megapascales, material que forma parte de la estructura central del mecanismo de apertura y cierre.