Carril habilitado del puente Papa Francisco reduce tráfico en el periférico

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación de uno de los carriles del puente Papá Francisco, desde el pasado 21 de noviembre, comenza a reducir el tráfico en la zona de construcción, según reportaron autoridades y conductores.

Los capitalinos que transitan por el anillo periférico, a inmediaciones de Mateo, han experimentado un alivio en el congestionamiento vehicular, ya que el flujo ahora es más fluido en ese sector.

Testimonios de conductores que utilizan la vía a diario confirman que los tiempos de traslado mejoraron tanto en horas de la mañana como en la tarde, debido a que el carril izquierdo habilitado en doble vía permite el paso de todo tipo de vehículos.

Semanas atrás, los usuarios de la zona se quejaban por los extensos embotellamientos que se generaban justo donde avanza la construcción del paso elevado, llegando a esperar hasta 45 minutos para poder avanzar algunos metros.

Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, señaló que “hay una mejora sustancial en el sitio y la habilitación de este carril en doble vía permite que el flujo más alto que va y viene hacia la salida al norte pueda transitar sin pausa”.