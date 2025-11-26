  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Carril habilitado del puente Papa Francisco reduce tráfico en el periférico

El carril habilitado en el puente Papá Francisco desde el 21 de noviembre ha comenzado a disminuir la carga vehicular en la salida a Mateo

  • 26 de noviembre de 2025 a las 15:20
Carril habilitado del puente Papa Francisco reduce tráfico en el periférico

Conductores reportan mejoras en la fluidez del tráfico tras la apertura del carril en el puente Papá Francisco, donde antes esperaban hasta 45 minutos.

 Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación de uno de los carriles del puente Papá Francisco, desde el pasado 21 de noviembre, comenza a reducir el tráfico en la zona de construcción, según reportaron autoridades y conductores.

Los capitalinos que transitan por el anillo periférico, a inmediaciones de Mateo, han experimentado un alivio en el congestionamiento vehicular, ya que el flujo ahora es más fluido en ese sector.

Testimonios de conductores que utilizan la vía a diario confirman que los tiempos de traslado mejoraron tanto en horas de la mañana como en la tarde, debido a que el carril izquierdo habilitado en doble vía permite el paso de todo tipo de vehículos.

Semanas atrás, los usuarios de la zona se quejaban por los extensos embotellamientos que se generaban justo donde avanza la construcción del paso elevado, llegando a esperar hasta 45 minutos para poder avanzar algunos metros.

Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, señaló que “hay una mejora sustancial en el sitio y la habilitación de este carril en doble vía permite que el flujo más alto que va y viene hacia la salida al norte pueda transitar sin pausa”.

El funcionario agregó que “al dejar la zona baja solo para los cruces esto permite una mejor movilidad y más cuando la obra esté terminada”.

Quiñones destacó además que la estructura incluye la primera viga cajón construida en el país con una longitud de 227 metros, integrada a una rotonda de 80 metros de diámetro capaz de permitir el paso de vehículos articulados.

La circulación en el anillo periférico mejoró tras habilitar un carril en doble vía en el puente Papá Francisco, medida tomada para agilizar el tráfico desde el 21 de noviembre.

La circulación en el anillo periférico mejoró tras habilitar un carril en doble vía en el puente Papá Francisco, medida tomada para agilizar el tráfico desde el 21 de noviembre.

 (Foto: marvin Salgado/EL HERALDO)

“Realmente es una obra con estándares internacionales en una vía donde la movilidad no solo es local, sino internacional, por ser ruta de paso hacia vehículos que van a países de la región”, afirmó.

Así luce el carril inaugurado de lo que será el paso a desnivel Papa Francisco

Por su parte, Iván Sánchez, presidente del patronato de la aldea Mateo, solicitó a la comuna capitalina agilizar los trabajos, especialmente en la parte baja del proyecto, ya que los habitantes deben hacer retorno hasta Los Laureles para ingresar a la aldea o utilizar el puente Las Casitas para entrar a la ciudad.

“Realmente en horas pico siempre hay tráfico y gastamos más combustible y tiempo para llegar al destino”, expresó el representante de aldea Mateo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias