Carril habilitado del puente Papa Francisco reduce tráfico en el periférico

Tegucigalpa, Honduras.- La habilitación de uno de los carriles del puente Papá Francisco, desde el pasado 21 de noviembre, comenza a reducir el tráfico en la zona de construcción, según reportaron autoridades y conductores.
Los capitalinos que transitan por el anillo periférico, a inmediaciones de Mateo, han experimentado un alivio en el congestionamiento vehicular, ya que el flujo ahora es más fluido en ese sector.
Testimonios de conductores que utilizan la vía a diario confirman que los tiempos de traslado mejoraron tanto en horas de la mañana como en la tarde, debido a que el carril izquierdo habilitado en doble vía permite el paso de todo tipo de vehículos.
Semanas atrás, los usuarios de la zona se quejaban por los extensos embotellamientos que se generaban justo donde avanza la construcción del paso elevado, llegando a esperar hasta 45 minutos para poder avanzar algunos metros.
Julio Quiñones, vocero de Riesgo, Desastres y Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, señaló que “hay una mejora sustancial en el sitio y la habilitación de este carril en doble vía permite que el flujo más alto que va y viene hacia la salida al norte pueda transitar sin pausa”.
El funcionario agregó que “al dejar la zona baja solo para los cruces esto permite una mejor movilidad y más cuando la obra esté terminada”.
Quiñones destacó además que la estructura incluye la primera viga cajón construida en el país con una longitud de 227 metros, integrada a una rotonda de 80 metros de diámetro capaz de permitir el paso de vehículos articulados.
“Realmente es una obra con estándares internacionales en una vía donde la movilidad no solo es local, sino internacional, por ser ruta de paso hacia vehículos que van a países de la región”, afirmó.
Por su parte, Iván Sánchez, presidente del patronato de la aldea Mateo, solicitó a la comuna capitalina agilizar los trabajos, especialmente en la parte baja del proyecto, ya que los habitantes deben hacer retorno hasta Los Laureles para ingresar a la aldea o utilizar el puente Las Casitas para entrar a la ciudad.
“Realmente en horas pico siempre hay tráfico y gastamos más combustible y tiempo para llegar al destino”, expresó el representante de aldea Mateo.