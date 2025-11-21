Un tramo del puente papa Francisco se habilita la noche de este viernes

Tegucigalpa, Honduras-. Luego de varios meses de espera, este viernes 21 de febrero será habilitado a partir de las 8:00 de la noche el carril izquierdo del puente elevado Papa Francisco. Informes de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) indican que la habilitación parcial de los 320 metros lineales del puente forma parte de un plan temporal para aliviar la congestión vehicular en la zona norte de la capital. Según Benjamín Bustamante, titular de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC, la medida permitirá el paso de vehículos en ambos sentidos. “En esta primera etapa habilitaremos un tramo reversible que tiene ambos sentidos; todos los vehículos que transitan desde la Ulloa, Los Laureles y el sector norte y sur de la ciudad pueden ingresar”, aseguró.

Recomendaciones

Bustamante recomendó a la población que circule por la zona mantener una velocidad prudente debido al carácter bidireccional del tramo. "Pedimos que se maneje con precaución, este no es un puente de alta velocidad, apenas está siendo habilitado en su primera etapa y hay que tener cuidado en las incorporaciones y accesos, porque ahí es donde se encuentran los vehículos de ida y vuelta", explicó.

Alivio vehícular

La habilitación del carril izquierdo funcionará como alivio vehicular para más de 472 mil vehículos que semanalmente transitan por la intersección Mateo, calles Los Alcaldes y el anillo periférico. Informes de la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC detallan que en una semana circulan por la intersección 97,791 vehículos en el sentido Tegucigalpa–San Pedro Sula y 61,352 en sentido contrario. Situación que durante meses provocó exigencias por parte de los conductores y congestionamientos en el anillo periférico.

