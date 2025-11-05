Cortes de energía en Honduras para este jueves 6 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cuatro municipios del país sufrirán cortes de energía eléctrica este jueves 6 de noviembre, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La suspensión del servicio se realizará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., mientras se ejecutan trabajos de mantenimiento preventivo en distintas zonas.
Los municipios y departamentos afectados son: Campamento y Catacamas, Olancho; Pespire, Choluteca y el Distrito Central, Francisco Morazán.
A continuación, se detallan los barrios, colonias y aldeas que permanecerán sin energía eléctrica este jueves 6 de noviembre.
Campamento, Olancho (8:00 a.m a 4:00 p.m)
El Barro, El Carrizal, El Nance, aldea El Portillo, Juan Francisco, La Laguna, La Lima, Lavaderos, aldea Pedernales, Sanquín, Terreros Blanco, aldea El Tablón, aldea Villa Vieja, Amaranguiles, Gones, La Concepción, La Libertad, La Manaca, Las Ánimas, Los Cortes, Morán, Quebrada Grande, San Juan, Villa de Fátima, Campamento, Concordia, Valle Lepaguare, Las Minas, Limones, Encinal, El Tigre Lepaguare, La Pita, Lepaguare Viejo, La Puerta Lepaguare, El Guanábano, El Zarzal, Santa Lucía, Las Flores, El Calpules No. 2, Tapaquile y zonas aledañas.
Catacamas, Olancho (8:00 a.m a 4:00 p.m)
Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, cerro del Bijia, Vallecitos de Guayape, Concepción de Río Tinto, Terrerito, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, Lagunas del Uyaste, Lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel y zonas aledañas.
Pespire, Choluteca (8:00 a.m a 4:00 p.m)
El Nance, Tapatoca Centro, Tapatoca Río, aldea El Espinal, Esquimay, aldea San Felipe, El Tablado, Pespire, Ojo de Agua, central hidroeléctrica Nacaome y parte de las aldeas de La Venta, El Rebalse, Los Higueros, cerro El Diablo, La Rampla, Nueva Esperanza, El Portillo, col. Nuevo Amanecer, San Antonio de Flores, Las Cañas, Los Jícaros, Piedra Gorda, El Zapote, El Llano, cerro Grande, El Paso Real, aldea Moramulca, Las Minas, San José, Las Marías, La Joya, Macuelizo, Coraicito, Las Lajas, Las Crucitas, Corral Viejo, Coyolar, Sabana Verde, Los Volcancitos, Moropocay, San Isidro, San José, Las Papayas, El Bajillo, Obrajito, El Chaparral, El Rincón, Vista Hermosa, Buena Vista, La Fortuna, Villa Dolores, Las Uvas, Ojo de Agua, La Joya, Las Marías, La Quesera, El Rombón, Saca de Agua, San Jorge y zonas aledañas.
Distrito Central, Francisco Morazán (8:10 a.m a 4:10 p.m)
Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, Primer Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, Copeco, IMFFAA, Academia Militar Francisco Morazán, Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento C.D. Olimpia, residencial Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea, Lepaterique, Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo y zonas aledañas.