Cortes de energía en Honduras para este jueves 6 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos cuatro municipios del país sufrirán cortes de energía eléctrica este jueves 6 de noviembre, informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La suspensión del servicio se realizará entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., mientras se ejecutan trabajos de mantenimiento preventivo en distintas zonas.

Los municipios y departamentos afectados son: Campamento y Catacamas, Olancho; Pespire, Choluteca y el Distrito Central, Francisco Morazán.

A continuación, se detallan los barrios, colonias y aldeas que permanecerán sin energía eléctrica este jueves 6 de noviembre.