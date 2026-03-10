Presentan recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reactivación Económica

Tegucigalpa, Honduras.-Un recurso de inconstitucionalidad fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley de Reactivación Económica impulsada por el presidente Nasry Asfura, al considerar que algunos de sus artículos podrían contravenir disposiciones de la Constitución de la República.
La acción legal busca que el máximo tribunal del país analice la normativa y determine si ciertos apartados de la ley se ajustan al marco constitucional vigente.
Durante la presentación del recurso, los promotores de la iniciativa señalaron que la impugnación responde a un ejercicio de participación ciudadana frente a decretos que, a su juicio, podrían exceder las facultades de los poderes del Estado.
“Es momento de actuar; estos decretos, aunque no son todos malos, los demás no son compatibles con la Constitución y parte de la acción ciudadana es contravenir lo que los poderes del Estado no pueden hacer”, expresaron.
Por su parte, el abogado Arturo Vides explicó que la impugnación se centra principalmente en el contenido de algunos artículos de la normativa.
“Es más que nada por el fondo que por la forma, hay artículos que dentro de las potestades del Ejecutivo pueden hacerse efectivos, pero el 4, 6 y 9 no están alineados con la Constitución ni con tratados internacionales, por eso venimos a corregir y no confrontar”, manifestó.
El recurso plantea que estos artículos podrían entrar en conflicto con principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño.