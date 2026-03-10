Presentan recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Reactivación Económica

Tegucigalpa, Honduras.-Un recurso de inconstitucionalidad fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia contra la Ley de Reactivación Económica impulsada por el presidente Nasry Asfura, al considerar que algunos de sus artículos podrían contravenir disposiciones de la Constitución de la República.

La acción legal busca que el máximo tribunal del país analice la normativa y determine si ciertos apartados de la ley se ajustan al marco constitucional vigente.

Durante la presentación del recurso, los promotores de la iniciativa señalaron que la impugnación responde a un ejercicio de participación ciudadana frente a decretos que, a su juicio, podrían exceder las facultades de los poderes del Estado.