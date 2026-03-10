Querella contra Johel Zelaya sigue en pie tras rechazo de recurso de nulidad

Tegucigalpa, Honduras.-El recurso de nulidad presentado por la defensa del fiscal general Johel Zelaya fue declarado sin lugar, por lo que se mantiene vigente la querella interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, por los supuestos delitos de calumnias y revelación de secretos.

De acuerdo con lo informado por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la solicitud de nulidad fue presentada el pasado 3 de marzo por el equipo legal de Zelaya con el objetivo de desestimar la querella, argumentando que no se habrían cumplido los procedimientos legales para su admisión.

En la misma petición, la defensa también solicitó la realización de una audiencia amparada en el principio de inocencia; sin embargo, tras el análisis correspondiente, la autoridad judicial determinó declarar sin lugar el recurso.