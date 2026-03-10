Querella contra Johel Zelaya sigue en pie tras rechazo de recurso de nulidad

Tegucigalpa, Honduras.-El recurso de nulidad presentado por la defensa del fiscal general Johel Zelaya fue declarado sin lugar, por lo que se mantiene vigente la querella interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, por los supuestos delitos de calumnias y revelación de secretos.
De acuerdo con lo informado por el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la solicitud de nulidad fue presentada el pasado 3 de marzo por el equipo legal de Zelaya con el objetivo de desestimar la querella, argumentando que no se habrían cumplido los procedimientos legales para su admisión.
En la misma petición, la defensa también solicitó la realización de una audiencia amparada en el principio de inocencia; sin embargo, tras el análisis correspondiente, la autoridad judicial determinó declarar sin lugar el recurso.
Con esta resolución, se ratifica la audiencia de conciliación programada para el próximo 16 de marzo a las 9:00 de la mañana, instancia en la que ambas partes podrán intentar alcanzar un acuerdo.
Según explicó Silva, al tratarse de un proceso que involucra a altos funcionarios del Estado, el caso es conocido por magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por lo que un magistrado funge como juez de letras designado para conducir el proceso.
Asimismo, señaló que con la decisión adoptada ya no existe posibilidad de presentar otro recurso relacionado con la nulidad solicitada por la defensa del fiscal general.
En caso de que no se logre una conciliación durante la audiencia prevista para el 16 de marzo, el proceso judicial continuará conforme a lo establecido en la legislación hondureña.