Cancillería informa que no hay hondureños afectados en Medio Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el aumento de tensiones y la evolución de la situación de seguridad en varios países de Medio Oriente, el gobierno de Honduras activó un monitoreo permanente para dar seguimiento a la situación de los connacionales en esa región del mundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras informó a través de un comunicado que mantiene coordinación constante con sus representaciones diplomáticas para garantizar protección y asistencia consular a los hondureños que residen o se encuentran temporalmente en países potencialmente afectados. La Cancillería detalló que el seguimiento se realiza mediante embajadas con jurisdicción en la región, con el objetivo de atender cualquier eventualidad y mantener contacto directo con los ciudadanos hondureños.

Hasta el momento, las autoridades diplomáticas indicaron que no se reportan connacionales afectados o heridos por la situación de seguridad en la zona, aunque aclararon que la información continúa en proceso de verificación conforme evolucionen los acontecimientos. En el comunicado, la Cancillería también exhortó a los hondureños que viven, transitan o permanecen temporalmente en Medio Oriente a mantener actualizados sus datos de contacto ante la representación diplomática correspondiente, con el fin de facilitar la comunicación y eventual atención consular. Entre las recomendaciones emitidas por la institución se encuentra atender en todo momento las disposiciones e indicaciones de las autoridades locales en los países donde se encuentren, especialmente ante eventuales medidas de seguridad o restricciones de movilidad. Asimismo, se aconseja a los connacionales mantener a mano sus documentos de identificación y viaje, además de contar con copias físicas o digitales de respaldo para cualquier trámite o emergencia. Las autoridades diplomáticas también recomendaron contar con provisiones básicas, medicamentos de uso indispensable y medios de comunicación disponibles, con el propósito de estar preparados ante cualquier eventualidad derivada del contexto regional. Otra de las medidas preventivas señaladas por Cancillería es evitar desplazamientos no esenciales o viajes hacia zonas consideradas de riesgo, así como mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales. De igual forma, el gobierno hondureño sugirió a la ciudadanía posponer viajes no esenciales hacia países de Medio Oriente mientras persistan condiciones que puedan afectar la seguridad personal o alterar la normalidad de las operaciones de transporte y conectividad en la región.

