Cancillería informa que no hay hondureños afectados en Medio Oriente

Tegucigalpa, Honduras.- Ante el aumento de tensiones y la evolución de la situación de seguridad en varios países de Medio Oriente, el gobierno de Honduras activó un monitoreo permanente para dar seguimiento a la situación de los connacionales en esa región del mundo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras informó a través de un comunicado que mantiene coordinación constante con sus representaciones diplomáticas para garantizar protección y asistencia consular a los hondureños que residen o se encuentran temporalmente en países potencialmente afectados.
La Cancillería detalló que el seguimiento se realiza mediante embajadas con jurisdicción en la región, con el objetivo de atender cualquier eventualidad y mantener contacto directo con los ciudadanos hondureños.
Hasta el momento, las autoridades diplomáticas indicaron que no se reportan connacionales afectados o heridos por la situación de seguridad en la zona, aunque aclararon que la información continúa en proceso de verificación conforme evolucionen los acontecimientos.
En el comunicado, la Cancillería también exhortó a los hondureños que viven, transitan o permanecen temporalmente en Medio Oriente a mantener actualizados sus datos de contacto ante la representación diplomática correspondiente, con el fin de facilitar la comunicación y eventual atención consular.
Entre las recomendaciones emitidas por la institución se encuentra atender en todo momento las disposiciones e indicaciones de las autoridades locales en los países donde se encuentren, especialmente ante eventuales medidas de seguridad o restricciones de movilidad.
Asimismo, se aconseja a los connacionales mantener a mano sus documentos de identificación y viaje, además de contar con copias físicas o digitales de respaldo para cualquier trámite o emergencia.
Las autoridades diplomáticas también recomendaron contar con provisiones básicas, medicamentos de uso indispensable y medios de comunicación disponibles, con el propósito de estar preparados ante cualquier eventualidad derivada del contexto regional.
Otra de las medidas preventivas señaladas por Cancillería es evitar desplazamientos no esenciales o viajes hacia zonas consideradas de riesgo, así como mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales.
De igual forma, el gobierno hondureño sugirió a la ciudadanía posponer viajes no esenciales hacia países de Medio Oriente mientras persistan condiciones que puedan afectar la seguridad personal o alterar la normalidad de las operaciones de transporte y conectividad en la región.
Comunicacion directa
Para brindar orientación y asistencia consular, la Cancillería puso a disposición varios canales de contacto a través de sus representaciones diplomáticas en la región.
Los hondureños pueden comunicarse con la embajada en Israel al número +972 50-938-6303 o al correo emb.israel@sreci.gob.hn; también está habilitado el contacto de la embajada en Kuwait, concurrente para Emiratos Árabes Unidos, al teléfono +965 6363-5007 y correo emb.kuwait@sreci.gob.hn.
Asimismo, se encuentra disponible la embajada de Honduras en Qatar, a través del número +974 5017-5072 y el correo emb.qatar@sreci.gob.hn.
La Cancillería reiteró que continuará dando seguimiento cercano a la evolución de la situación en Medio Oriente en coordinación con las representaciones diplomáticas y autoridades competentes, con el objetivo de salvaguardar a los hondureños que se encuentran en el exterior.