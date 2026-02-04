Roberto Contreras: "Mi yerno no ha cometido ningún delito"

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, afirmó este miércoles 4 de febrero que es falso que su yerno, Steve Fajardo, se haya presentado voluntariamente ante las autoridades de justicia. “Es totalmente falso que mi yerno se haya presentado voluntariamente ante las autoridades de justicia, que su equipo de abogados está trabajando es otra cosa, claro que están trabajando porque es inocente”, declaró Contreras, al referirse a los rumores que circularon en las últimas horas sobre una supuesta entrega voluntaria. Contreras explicó que, si bien Fajardo ha solicitado la entrega voluntaria, esta no se ha concretado hasta el momento.

El también alcalde denunció un trato desigual por parte del sistema judicial y comparó el caso de su yerno con recientes actuaciones del Ministerio Público (MP) en investigaciones vinculadas al caso denominado como "Sedesol". “Ayer, con evidencias y con todo, se presentaron funcionarios de Sedesol y no estuvieron ni un minuto presos”, manifestó Contreras. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Cabe recordar que, los exfuncionarios vinculados al caso de Sedesol tuvieron su primera audiencia ayer martes -3 de febrero- y les otorgaron la medida de arresto domiciliario. Ante esta situación, el alcalde sampedrano sostuvo que personas cercanas a su entorno enfrentan una situación distinta. “Nuestros funcionarios tienen cuatro meses de estar presos en Támara y cinco inocentes también tienen cuatro meses de estar prófugos”, expresó. Contreras insistió en que a los imputados relacionados con su caso no se les han concedido medidas sustitutivas, pese a haberlas solicitado. “Nuestros funcionarios, y en cuenta mi yerno, que no es ningún empleado y que no ha cometido ningún crimen, no se les ha brindado ningún derecho de sustitución de medidas”, reclamó.