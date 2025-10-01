Roberto Contreras dice que ya no se entregará ante el MP y que seguirá con su reelección

San Pedro Sula, Honduras.-Asegurando que seguirá buscando la reelección, el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se retractó de la decisión de presentarse de manera voluntaria ante el Ministerio Público (MP), luego de que a nueve funcionarios de la municipalidad sampedrana se les dictara prisión preventiva por las acusaciones de fraude por 45.3 millones de lempiras. Fue a través de su cuenta de X donde el edil sampedrano reculó y aseguró que "no me entregaré a un sistema de injusticia, no tengo nada que temer", eso luego de que mencionará que ante cualquier delito que se cometa en la municipalidad es el alcalde quien debe responder, sosteniendo sus empleados son inocentes. "Voy por la reelección a la alcaldía de San Pedro Sula. Nunca renunciaré al gran Partido Liberal, aunque los comunistas del Partido Libre busquen dividir”, indicó.

No me entregaré a un sistema de injusticia, no tengo nada que temer, voy por la reelección a la alcaldía de San Pedro Sula (2026-2030)🐤, nunca renunciaré al gran PLH, aunque los comunistas del PLR busquen dividir, como presidente del @PLHonduras hoy aseguro que el Ing. Salvador... — Roberto Contreras (@RobertoContreM) October 1, 2025

Ayer martes -30 de septiembre- el edil denunció que las acusaciones hechas se tratan de una persecución política que pretende desmantelar la municipalidad de San Pedro Sula, por lo que él no podía participar en las elecciones generales del 30 de noviembre. "He decidido, sin consultar a mis abogados, desprenderme de la figura del antejuicio y entregarme el día martes en Tegucigalpa al MP, sin abogados, sin pompas, sin nada. Lo único que necesito es que dejen tener conmigo mi Biblia, seis libros más que necesito leer y luego ellos que manden a Támara y que procedan con el proceso de las pruebas que tienen ellos contra nuestra administración, contra nuestros funcionarios y contra mi persona", declaró en HCH. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.