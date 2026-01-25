Roberto Contreras asume su segundo mandato en San Pedro Sula: "Lucharemos cuatro años más"

San Pedro Sula, Honduras.- Roberto Contreras recibió oficialmente la banda y el bastón que lo acreditan como el alcalde de San Pedro Sula para el periodo 2026-2030, durante la ceremonia de traspaso de mando de la municipalidad.

Aunque el protocolo legal de juramentación se realizó el pasado viernes 23 de enero, el edil inició su segundo mandato con un acto simbólico, al son de música clásica en vivo.

"Quiero agradecer al que guarda mi vida, a mi Señor Jesucristo... los que estamos aquí somos hombres y mujeres agradecidos con Dios y con San Pedro Sula, esta ciudad que nos vio nacer y por la cual lucharemos cuatro años más", manifestó el edil sampedrano.

Cabe mencionar que Contreras estará acuerpado en su segundo mandato la vicealcaldesa, Maritza Antonio Soto Portillo, una figura que ha logrado una notable aceptación entre los sectores de la ciudad, consolidándose como su mano derecha.

Entre los aliados directos de la línea de Contreras destaca Ericelda Leonardo Arias, quien junto a figuras con experiencia previa como José Antonio Rivera Matute y María Elena Vega, darán seguimiento a la agenda de trabajo que ya venía operando en el palacio municipal.

Asimismo, trabajarán con él, el ingeniero Julio Hugo Montesi Valladares, Christopher José Fajardo Vargas y Judith Burbara Canahuati, esta última vinculada al Partido Nacional. Nora del Carmen Collings y Rodolfo Augusto Padilla Sunseri, del partido Libertad y Refundación (Libre), también ocuparán sus sillas en la mesa de decisiones.

El exalcalde Armando Calidonio, quien también se integrará a la corporación municipal como regidor, no asistió a la juramentación oficial de Contreras. De hecho, Calidonio fue juramentado en una ceremonia aparte.