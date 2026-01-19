Congreso de Luis Redondo fue de los más corruptos del mundo, según WJP

La cámara legislativa ha estado bajo la mira pública en estos cuatro años por su improductividad, conflictividad ante la falta de consensos, opacidad en el manejo de fondos públicos, repartición a diestra y siniestra de subvenciones y la aprobación de polémicas leyes como la Ley de Amnistía Política.Redondo ha sido denunciado ante el Ministerio Público (MP) por distintas causas. <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/frente-parlamentario-denuncia-diputados-ministerio-publico-adhesion-caf-OD14718633" target="_blank">En agosto de 2023</a> fue denunciado por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, ya que se envió a publicar la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF) sin que el acta fuera ratificada por mayoría de diputados.En noviembre de 2024, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) lo denunció por administración desleal por la otorgación de subvenciones, subsidios y ayudas sociales que ascienden a más de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/cna-denuncia-luis-redondo-mp-administracion-desleal-LH22529882" target="_blank">314 millones de lempiras.</a>En febrero de 2025, fue denunciado por <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/oposicion-denuncia-abuso-autoridad-luis-redondo-impedir-presentacion-mocion-FB24252241" target="_blank">abuso de autoridad</a> al suspender abruptamente la sesión legislativa cuando 73 diputados se disponían a presentar una moción para mantener la continuidad del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos.