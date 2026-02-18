  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Sarahí Espinal propone reducir la edad punible de 18 a 16 años de edad

La diputada liberal Sarahí Espinal presenta un proyecto de ley que busca reducir la edad punible de 18 a 16 años en delitos graves como homicidio, asesinato, agresión sexual, extorsión y crímenes vinculados al crimen organizado, entre otros.

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 19:02
El Heraldo Videos