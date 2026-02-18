EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Foto del día
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Tictac
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Sarahí Espinal propone reducir la edad punible de 18 a 16 años de edad
La diputada liberal Sarahí Espinal presenta un proyecto de ley que busca reducir la edad punible de 18 a 16 años en delitos graves como homicidio, asesinato, agresión sexual, extorsión y crímenes vinculados al crimen organizado, entre otros.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 19:02
El Heraldo Videos
Videos
Sarahí Espinal propone reducir la edad punible de 18 a 16 años de edad
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
El CN juramentó formalmente a la comisión interventora que asumirá la administración de la UNAG
Elvis Mendoza
Videos Honduras
Así operarán los buses modernos que prometen transformar la capital en 2027
Marbin López
Videos Honduras
IHTT apuesta por transformar el sistema de transporte a nivel nacional
Marbin López
Videos Honduras
Donald Trump habría financiado traslado de JOH a exclusivo hotel en NY tras indulto presidencial
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Eloísa Rodríguez asume como jueza del Circuito Nacional de Criminalidad Organizada en Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Capitalinos conmemoran Miércoles de Ceniza en Basílica de Suyapa, iniciando la Cuaresma
Marbin López
Videos Honduras
Congreso Nacional aprueba nuevo código de vestimenta para diputados, detallando prendas permitidas y prohibidas estrictamente
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Emilio Maldonado, nuevo titular del IHTT, revisa estatus de la institución; promete trámites ágiles
Marbin López
Videos sucesos
Wilmer Adaly Ávila, líder de “El Wilmer”, no murió en enfrentamiento de La Masica, sigue prófugo
Franklin Muñóz
Videos sucesos
Hermana de Edwin Aguilar aclara que su hermano, muerto en La Masica, era albañil, no delincuente
Franklin Muñóz
Videos sucesos
Con honores despiden a Jefry López, agente policial fallecido en enfrentamiento en La Masica, Atlántida
Franklin Muñóz