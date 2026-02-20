Wilson Palacios sobre la actitud de algunos futbolistas: "Hay que bajarle cinco cambios"

Wilson Palacios, quien tuvo una destacada carrera internacional y defendió la camiseta de la Selección de Honduras en los mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no ocultó su molestia al referirse a situaciones recientes que, según él, evidencian arrogancia por parte de ciertos jugadores actuales.

El exjugador del Tottenham compartió un Podcast junto a sus hermanos y también exfutbolistas: Milton Palacios, Jerry Palacios y Johnny Palacios.

Tegucigalpa, Honduras.- El exmediocampista hondureño, Wilson Palacios , rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones en torno a la actitud de algunos futbolistas de la nueva generación, cuestionando la falta de respeto hacia referentes y exjugadores del balompié nacional.

“Ahora voy a hablar yo. Si vos vas a un lugar y estamos por ejemplo nosotros (ex futbolistas) y solo saludas a uno y a los otros no, eso es arrogancia. Te crees que sos lo mejor y no es así. Antes de vos hay muchos y buenos, mejores, y no se comportan como se comportan algunos de ahora”, expresó el exvolante con pasado en la Premier League.

El exjugador dejó claro que su molestia no es reciente y que ya es la segunda vez que vive una situación similar. “Ayer yo tenía una cólera y dije: ‘no, ahora yo sí voy a hablar porque es la segunda vez que lo hace. Hay que tener respeto’”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión, señalando que la experiencia le ha permitido entender posturas que antes quizá no compartía, haciendo referencia a históricos del fútbol hondureño como Carlos Pavón y Julio César "Rambo" de León.

“Por eso estamos como estamos y no todos son así, pero hay que bajarle cinco cambios a la situación, hay que ubicarse. Con la experiencia que yo viví ahora entiendo a mis hermanos Pavón y Rambo”, agregó.

Incluso, Palacios puso como ejemplo a exjugadores como Milton Omar Núñez, Juan Ramón Castro, conocido como “Montuca” Castro, y César "Nene" Obando, cuestionando la falta de cortesía hacia figuras que marcaron época.