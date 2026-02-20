  1. Inicio
Wilson Palacios sobre la actitud de algunos futbolistas: "Hay que bajarle cinco cambios"

El legendario exjugador hondureño mostró su molestia ante situaciones que según él evidencian la arrogancia de algunos futbolistas hondureños

Wilson Palacios no se midió al referirse sobre situaciones que le incomodaban.

Tegucigalpa, Honduras.- El exmediocampista hondureño, Wilson Palacios, rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones en torno a la actitud de algunos futbolistas de la nueva generación, cuestionando la falta de respeto hacia referentes y exjugadores del balompié nacional.

El exjugador del Tottenham compartió un Podcast junto a sus hermanos y también exfutbolistas: Milton Palacios, Jerry Palacios y Johnny Palacios.

Wilson Palacios, quien tuvo una destacada carrera internacional y defendió la camiseta de la Selección de Honduras en los mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no ocultó su molestia al referirse a situaciones recientes que, según él, evidencian arrogancia por parte de ciertos jugadores actuales.

“Ahora voy a hablar yo. Si vos vas a un lugar y estamos por ejemplo nosotros (ex futbolistas) y solo saludas a uno y a los otros no, eso es arrogancia. Te crees que sos lo mejor y no es así. Antes de vos hay muchos y buenos, mejores, y no se comportan como se comportan algunos de ahora”, expresó el exvolante con pasado en la Premier League.

El exjugador dejó claro que su molestia no es reciente y que ya es la segunda vez que vive una situación similar. “Ayer yo tenía una cólera y dije: ‘no, ahora yo sí voy a hablar porque es la segunda vez que lo hace. Hay que tener respeto’”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión, señalando que la experiencia le ha permitido entender posturas que antes quizá no compartía, haciendo referencia a históricos del fútbol hondureño como Carlos Pavón y Julio César "Rambo" de León.

“Por eso estamos como estamos y no todos son así, pero hay que bajarle cinco cambios a la situación, hay que ubicarse. Con la experiencia que yo viví ahora entiendo a mis hermanos Pavón y Rambo”, agregó.

Incluso, Palacios puso como ejemplo a exjugadores como Milton Omar Núñez, Juan Ramón Castro, conocido como “Montuca” Castro, y César "Nene" Obando, cuestionando la falta de cortesía hacia figuras que marcaron época.

“¿Cómo yo voy a encontrar a un ‘Montuca’ Castro o un César Obando y no los voy a saludar? Eso es ser irrespetuoso y estos cipotes cule+%# ¿Qué onda? Y lo peor que son tan sensibles”, sentenció.

Las declaraciones de Wilson Palacios abren nuevamente el debate sobre el respeto generacional en el fútbol hondureño y la importancia de reconocer el legado de quienes abrieron camino dentro y fuera del país.

