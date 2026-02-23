  1. Inicio
Reino Unido pide a sus ciudadanos en México no salir de casa tras la muerte de “El Mencho”

El Gobierno británico actualizó sus recomendaciones de viaje y llamó a los ciudadanos que se encuentren en México a evitar desplazamientos innecesarios ante la ola de violencia

  • Actualizado: 23 de febrero de 2026 a las 07:12
Tras el operativo militar en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Gobierno británico advirtió sobre bloqueos en rutas hacia aeropuertos.

 Foto: Agencia EFE

Londres,Inglaterra.- El Gobierno del Reino Unido instó este lunes a los británicos que estén en México a permanecer en sus casas y evitar viajes innecesarios ante la escalada de la violencia tras la muerte de uno de los capos de la droga más buscados, el Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Ministerio británico de Exteriores (FCDO) ha actualizado las recomendaciones sobre los viajes a México después de que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes -El Mencho- fuera abatido en un operativo militar en el estado occidental de Jalisco.

Su muerte desencadenó disturbios, con vehículos incendiados en todo el estado.

Muerte de El Mencho es "un gran avance" para México y EEUU, afirma subsecretario de Estado

"Se reportaron graves incidentes de seguridad el 22 de febrero en todo el estado de Jalisco, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta, tras un operativo federal contra el crimen organizado en el municipio de Tapalpa. Las autoridades de Puerto Vallarta han emitido una alerta pública para permanecer en sus casas", dice el FCDO en su página web.

Advierte de que las rutas a los aeropuertos podrían estar bloqueadas, por lo se recomienda extremar las precauciones, seguir las recomendaciones de las autoridades locales, incluyendo las órdenes de permanecer en casa y evitar viajes no esenciales en las zonas afectadas.

"El Chapo" y "El Mencho": los narcos que cayeron un 22 de febrero

"Si deciden viajar, les recomendamos que lo hagan por carretera interurbana durante el día", decía la recomendación oficial.

"También se han reportado incidentes de seguridad en otras partes de México. A medida que la situación evolucione, dondequiera que se encuentren en México, deben mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de seguridad locales", indica el ministerio.

Redacción web
Agencia EFE

