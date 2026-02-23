Reino Unido pide a sus ciudadanos en México no salir de casa tras la muerte de “El Mencho”

Londres,Inglaterra.- El Gobierno del Reino Unido instó este lunes a los británicos que estén en México a permanecer en sus casas y evitar viajes innecesarios ante la escalada de la violencia tras la muerte de uno de los capos de la droga más buscados, el Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Ministerio británico de Exteriores (FCDO) ha actualizado las recomendaciones sobre los viajes a México después de que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes -El Mencho- fuera abatido en un operativo militar en el estado occidental de Jalisco.

Su muerte desencadenó disturbios, con vehículos incendiados en todo el estado.