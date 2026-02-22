  1. Inicio
Muerte de El Mencho es "un gran avance" para México y EEUU, afirma subsecretario de Estado

La operación policial en la que murió El Mencho fue un trabajo en conjunto entre el ejército de México y de Estados Unidos con su nuevo grupo de inteligencia

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 21:53
El Mencho, de 56 años, murió en un enfrentamientos armado en Jalisco.

Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, felicitó este domingo a las autoridades mexicanas por el operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y señaló que es un progreso en la lucha contra el narcotráfico en la región.

“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos”, dijo Landau en un mensaje en X tras confirmarse el operativo por parte de las autoridades mexicanas.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Nuevo grupo de inteligencia de EE UU, enfocado en carteles, participó en operativo contra El Mencho

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los delincuentes más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, que habían anunciado una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El operativo en el que también se dio de baja a otros a otros siete integrantes de esa organización delictiva, desató una ola de bloqueos de carreteras, vehículos y negocios incendiados, así como enfrentamientos que se han registrado en al menos una decena de estados de México.

En ese sentido, Landau expresó su preocupación y tristeza y mandó un mensaje de apoyo. “No me sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos perder la calma. ¡Ánimo México!”, indicó el número dos del Departamento de Estado de EE.UU.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

