Muerte de El Mencho es "un gran avance" para México y EEUU, afirma subsecretario de Estado

Washington, Estados Unidos.- El subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, felicitó este domingo a las autoridades mexicanas por el operativo que abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y señaló que es un progreso en la lucha contra el narcotráfico en la región.

“Este es un gran avance para México, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los buenos son más fuertes que los malos”, dijo Landau en un mensaje en X tras confirmarse el operativo por parte de las autoridades mexicanas.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.