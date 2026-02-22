Nuevo grupo de inteligencia de EE UU, enfocado en carteles, participó en operativo contra El Mencho

Jalisco, México.- Un nuevo grupo de inteligencia del Ejército de EE.UU., enfocado en los carteles del narcotráfico, colaboró en el operativo en el que se abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según fuentes citadas por el Washington Post.

Un funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto, afirmó al rotativo que la unidad bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, conocida como Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), fue clave en el operativo que también dio de baja a otros siete integrantes de esa organización delictiva.

El grupo "trabaja regularmente" con el ejército mexicano a través del Comando Norte de Estados Unidos, que supervisa las operaciones estadounidenses en ambos países, subrayó el periódico capitalino.

La operación policial se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.