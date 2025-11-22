  1. Inicio
Hondureños en Estados Unidos envían $9,983.6 millones en remesas

$12,280 millones en remesas, proyecta el BCH para 2025, cifra que fue revisada al ajustar el crecimiento de 4% a 20-25%, explicado por el efecto de la política migratoria de EE UU

  • 22 de noviembre de 2025 a las 00:00
Hondureños en Estados Unidos envían $9,983.6 millones en remesas

Las remesas que vienen desde EE UU sostienen la economía.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Los hondureños que radican en Estados Unidos han incrementado el envío de remesas familiares al país.

De enero a octubre de 2025, según el último reporte semanal del Banco Central de Honduras (BCH), las remesas procedentes desde EE UU sumaron 9,983.6 millones de dólares.

Al compararse con la totalidad de las remesas ingresadas al décimo mes del presente año -10,168.3 millones de dólares-, los hondureños en Estados Unidos contribuyeron con el 98.18%.

En relación con las remesas reportadas hasta octubre de 2024, cuando sumaron 7,916.6 millones de dólares, el incremento interanual es de $2,067millones y 26.10%.

El BCH indica que las remesas que entraron desde Estados Unidos en 2024 sumaron 9,589.1 millones de dólares y para 2025 se estima que superarán $11,500 millones.

