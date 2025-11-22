Hondureños en Estados Unidos envían $9,983.6 millones en remesas

Tegucigalpa, Honduras.-Los hondureños que radican en Estados Unidos han incrementado el envío de remesas familiares al país.

De enero a octubre de 2025, según el último reporte semanal del Banco Central de Honduras (BCH), las remesas procedentes desde EE UU sumaron 9,983.6 millones de dólares.

Al compararse con la totalidad de las remesas ingresadas al décimo mes del presente año -10,168.3 millones de dólares-, los hondureños en Estados Unidos contribuyeron con el 98.18%.