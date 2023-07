¿Cuáles son los barrios y colonias más peligrosos del DC en el 2023?

La falta de organización y la sobrepoblación que se vive en estas colonias impiden el desarrollo humano de sus habitantes.

“Tienen una gran cantidad de habitantes dentro de ellas y adentro no se tiene una buena organización comunitaria, que hace que la gente no se pueda desarrollar, no hay una buena presencia policial ni militar, o sea, sí tienen postas policiales, pero no tienen esa relación con la comunidad”, opinó Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH.

Además, agregó que “la proliferación de la violencia tiene que ver con las armas de fuego porque en los asesinatos se usa también arma de fuego”.

Cabe resaltar que según las autoridades y los especialistas, la mayoría de estos las personas que mueren son personas jóvenes y hasta menores de edad.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad aseguran que la mayoría de estos crímenes han sido resueltos.

“En este año de todos los homicidios que se han registrado, la DPI está registrando una efectividad del 66%, o sea que de cada 100 homicidios 66 ya están resueltos”, aseveró Sabillón.