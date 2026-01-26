Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho

Dos hermanos perdieron la vida luego de una acalorada discusión con un presunto primo en Guayape, Olancho.
Las víctimas fueron identificadas como Levi Guadalupe Ávila, de 31 años de edad, y Berling Alfonso Ávila, de 44 años.
De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se produjo durante una confrontación con un primo de ambos, de aproximadamente 20 años de edad.
El joven de 20 años ya fue capturado por la Policía Nacional; también presentaba algunas heridas y tenía la cabeza vendada.
Según versiones iniciales, el joven habría sido atacado primero por los ahora fallecidos y, en un intento por defender su vida, repelió la agresión.
Las heridas que presentaba el joven de 20 años habrían sido provocadas con un arma blanca y, presuntamente, también tenía un impacto de bala.
Aunque fue arrestado por la Policía, el joven fue trasladado aún con vida al Hospital Regional San Francisco, en la ciudad de Juticalpa, donde recibe atención médica bajo resguardo policial.
Los cuerpos de los hermanos asesinados a disparos quedaron tendidos en el lugar de los hechos.
La versión preliminar de las autoridades indica que los occisos intentaron atacar al presunto homicida y que este respondió con disparos.
Aún se desconoce qué habría provocado la discusión que derivó en la tragedia, dejando a un joven de 20 años detenido y a dos personas fallecidas.