  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho

Los dos hermanos fueron asesinados a balazos, supuestamente por su primo, quien también presentaba heridas en la cabeza y el brazo tras la discusión en Guayape, Olancho

  • Actualizado: 26 de enero de 2026 a las 15:22
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
1 de 10

Dos hermanos perdieron la vida luego de una acalorada discusión con un presunto primo en Guayape, Olancho.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
2 de 10

Las víctimas fueron identificadas como Levi Guadalupe Ávila, de 31 años de edad, y Berling Alfonso Ávila, de 44 años.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
3 de 10

De acuerdo con información preliminar, el hecho violento se produjo durante una confrontación con un primo de ambos, de aproximadamente 20 años de edad.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
4 de 10

El joven de 20 años ya fue capturado por la Policía Nacional; también presentaba algunas heridas y tenía la cabeza vendada.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
5 de 10

Según versiones iniciales, el joven habría sido atacado primero por los ahora fallecidos y, en un intento por defender su vida, repelió la agresión.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
6 de 10

Las heridas que presentaba el joven de 20 años habrían sido provocadas con un arma blanca y, presuntamente, también tenía un impacto de bala.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
7 de 10

Aunque fue arrestado por la Policía, el joven fue trasladado aún con vida al Hospital Regional San Francisco, en la ciudad de Juticalpa, donde recibe atención médica bajo resguardo policial.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
8 de 10

Los cuerpos de los hermanos asesinados a disparos quedaron tendidos en el lugar de los hechos.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
9 de 10

La versión preliminar de las autoridades indica que los occisos intentaron atacar al presunto homicida y que este respondió con disparos.

 Foto: Redes sociales
Dos hermanos asesinados a disparos por su primo de 20 años tras una acalorada discusión en Olancho
10 de 10

Aún se desconoce qué habría provocado la discusión que derivó en la tragedia, dejando a un joven de 20 años detenido y a dos personas fallecidas.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos