Irán fuerza a petroleros a retirarse del estrecho de Ormuz

Teherán, Irán.- Irán obligó este domingo a dos petroleros a dar marcha atrás cuando intentaban transitar por el estrecho de Ormuz, tras emitir advertencias, y señaló que la medida responde a la continuación del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos contra los puertos iraníes.

"Dos petroleros que intentaban transitar sin autorización por el estrecho de Ormuz fueron obligados a dar marcha atrás esta mañana tras advertencias de las Fuerzas Armadas iraníes", informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que los buques navegaban bajo bandera de Botsuana y Angola y pretendían transitar por esta vía estratégica, pero, tras la "intervención oportuna" de las Fuerzas Armadas iraníes, "se vieron obligados a cambiar de rumbo y retirarse".

Esto ocurre después de que Irán declarara el sábado que vuelve a imponer un "control estricto" sobre Ormuz, por donde transita el 20 % del petróleo mundial.