FIFA abre nueva venta de boletos para el Mundial 2026: ¿cómo puedes adquirirlos?

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de las quejas por los altos precios, es innegable la alta demanda que existe por comprar boletos para los partidos del Mundial 2026, hasta el punto de que algunas sedes han anunciado que se han agotado las entradas para ciertos compromisos.
Ante esta situación, la FIFA ha anunciado para este miércoles el inicio de una etapa de venta de "última hora" para todos aquellos aficionados que aún deseen conseguir entradas.
El máximo organismo del fútbol adelantó que la venta del nuevo lote de boletos dio inicio por la mañana y que se extenderá durante los próximos meses hasta la finalización del Mundial, es decir, el 19 de julio.
Los organizadores han manifestado que esta venta de "último minuto" surge con el fin de brindar oportunidades por igual a personas de todo el mundo para que puedan adquirir boletos para el torneo.
Las entradas estarán organizadas en diferentes rangos de precios adaptándose a la variedad de presupuestos y preferencias de los seguidores, por lo que habrán boletos de primera categoría hasta los de un costo más bajo.
¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026?
La venta excepcional de boletos para el Mundial 2026 se realizará a través del sitio oficial de la FIFA (www.fifa.com/es/tickets).
Ante la alta demanda, la organización ha advertido que durante los primeros minutos de la venta es probable que los usuarios estén en una saña de espera virtual para administrar el flujo de visitantes y evitar el colapso del sistema.
Hasta la fecha, la FIFA ha reportado que ya se han vendido más de 5 millones de boletos, por lo que United 2026 romperá el récord de Estados Unidos 1994, en donde hubo 3.5 millones de espectadores.