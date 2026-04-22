FIFA abre nueva venta de boletos para el Mundial 2026: ¿cómo puedes adquirirlos?

Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de las quejas por los altos precios, es innegable la alta demanda que existe por comprar boletos para los partidos del Mundial 2026, hasta el punto de que algunas sedes han anunciado que se han agotado las entradas para ciertos compromisos.

Ante esta situación, la FIFA ha anunciado para este miércoles el inicio de una etapa de venta de "última hora" para todos aquellos aficionados que aún deseen conseguir entradas.

El máximo organismo del fútbol adelantó que la venta del nuevo lote de boletos dio inicio por la mañana y que se extenderá durante los próximos meses hasta la finalización del Mundial, es decir, el 19 de julio.