Romario da Silva sufre terrible lesión; se rompe el tobillo en juego de Motagua

Juticalpa, Honduras .- Una lamentable jugada se ha dado en la cancha del estadio Juan Ramón Brevé en el partido entre el Olancho FC y Motagua por la triangular del torneo Clausura de la Liga Nacional.

Mientras el equipo local se iba al ataque tras un error del defensor Jhen Clever Portillo, su compañero Romario da Silva se fue a defender y con la mala fortuna que se terminó rompiendo el tobillo.

El brasileño disputó el balón con Marlon Ramírez, se lo terminó ganando, en lo que intentaba controlarlo se le quedó trabado su taco con la grama para luego rompéndose su tobillo del pie izquierdo.

Los jugadores del equipo motagüense reaccionaron rápidamente y pidieron la ayuda médica, los del Olancho no se habían percatado del incidente y reclamaban al árbitro Armando Castro qué había sancionado.

Al final el jugador brasileño fue llevado rápidamente en una camilla de la Cruz Roja y luego a una ambulancia para un centro médico de la ciudad.

Romario Da Silva había jugado, con este contra los olanchanos, 23 partidos en el torneo con el Motagua y había anotado tres goles. La fractura que el brasileño sufrió es de al menos entre 6 y 8 meses de recuperación.