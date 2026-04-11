SIT: Ampliación de la salida a Olancho culminará a finales de julio

Tegucigalpa, Honduras. - La ampliación de la carretera salida hacia Olancho quedará concluida en julio, de acuerdo con informes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Autoridades encargadas de la obra explicaron a EL HERALDO que desde febrero, mes que se reanudó el proyecto, se registraron avances significativos en ese sector del oriente del Distrito Central. “Ya casi terminamos con la pavimentación de 600 metros de carretera, tuvimos atrasos por correcciones de mala circulación en el sector, pero eso no significa que la obra no va avanzando conforme a los esperados”, explicaron las autoridades. Hasta 2025, la pasada administración del SIT aseguró que la ampliación a cuatro carriles registraba un avance físico del 70%, sin embargo, en 2026, a dos meses de reactivada de la obra , las autoridades explicaron que el progreso en el tramo pendiente está próximo a ser finalizado.

Aníbal Ehrler, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), confirmó que el proyecto fue reactivado tras el pago de compromisos económicos pendientes con el contratista del proyecto.

“Logramos cumplir con los compromisos económicos con el contratista y eso nos permitió alcanzar un acuerdo para reactivar el proyecto, que es clave para mejorar la movilidad en la salida hacia Olancho”, explicó el funcionario. El funcionario agregó que durante los primeros días de ejecución, los trabajos se concentraron en la instalación de colectores de aguas lluvias , ampliación de la calzada y reciclaje de la estructura existente de pavimento. De forma paralela, el proyecto tiene contemplada la construcción de una rotonda, en la intersección con el sector de El Lolo, punto considerado estratégico para ordenar la circulación en la zona . Pese a las afirmaciones de las autoridades, EL HERALDO realizó un recorrido por la zona en construcción, donde se constató un intenso movimiento de maquinaria pesada y cuadrillas de trabajadores, que bajo el inclemente Sol, estaban desplegadas a lo largo del tramo intervenido. Durante el recorrido se observará la operación de equipos de pavimentación, compactadoras y volquetas que avanzan en distintas fases de la obra, desde nivelación de terreno hasta colocación de asfalto, evidenciando un ritmo sostenido en la ejecución. Trabajadores consultados por este rotativo indicaron que, tras dos meses de haber retomado el proyecto se logró avanzar más de un kilómetro y medio de ampliación, lo que consideran "un progreso significativo tomando en cuenta el tiempo en que la obra permaneció paralizada". Asimismo, señalaron que las jornadas se han intensificado en las últimas semanas con el objetivo de cumplir los plazos establecidos, por lo que las labores se extienden durante varias horas al día para facilitar la habilitación de nuevos tramos.

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