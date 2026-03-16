Dolor y tristeza en el velorio de madre e hijo que murieron en accidente en Potrerillos

Dolor y tristeza embargan a la familia Gutiérrez tras la muerte de Hilda Esther Gutiérrez y su hijo de seis años, Kimber Leandro Pineda Gutiérrez.
En una misma sala, la familia se despide de sus dos seres queridos. Entre los presentes está el menor de 13 años que sobrevivió al trágico accidente, pero perdió a su madre y a su hermano.
Los cuerpos están siendo velados en Chinacla, departamento de La Paz, de donde era originaria la familia.
La tragedia se produjo cuando la madre y sus dos hijos se dirigían, junto a otras personas, a celebrar el cumpleaños número 13 de Kenneth, el menor que logró sobrevivir.
Amigos y familiares se congregaron para despedir a la madre y a su hijo Kimber Pineda Gutiérrez. En el lugar, el padre de Hilda Gutiérrez, dio sus declaraciones y aseguró que se le fue “su mano derecha”, ya que trabajaban juntos en los negocios de la familia.
Don Reinaldo Gutiérrez, padre de Hilda, expresó: “Es un golpe para la familia que no esperábamos, a veces por negligencia de los motoristas”.
“Un día antes me dijo: ‘Papá, voy a ir con mis hijos a celebrarle a Kenneth porque está cumpliendo años’. Le dije: ‘¿Por qué no hacemos otro día un viaje en familia?’. Me respondió: ‘Papá, ya quedé con ellas, un grupo de mujeres, y por ayudarles voy a ir’”, relató el padre.
El viaje era una excursión que partió desde Marcala, La Paz, rumbo a Omoa, Cortés. El bus se accidentó en Potrerillos, Cortés, el pasado domingo 15 de marzo.
Kenneth es el menor de 13 años que logró sobrevivir, pero perdió a su madre y a su hermano el día de su cumpleaños.
Las autoridades capturaron al conductor del bus, identificado como René Lazo, y confirmaron que conducía bajo los efectos del alcohol. Según las autoridades, en la sangre del conductor se detectaron 190 grados de alcohol. Además de las dos personas fallecidas, nueve personas resultaron heridas.