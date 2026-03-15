"Creo que se durmió": Kenneth, niño que vio morir a su mamá y hermano en Potrerillos

El pequeño Kenneth Alejandro Gutiérrez vio morir a su madre y a su hermanito de seis años el mismo día de su cumpleaños.
Este domingo 15 de marzo, el menor cumple 13 años, pero también será la fecha en la que vio partir a dos de sus seres más queridos.
Las víctimas fueron identificadas como Hilda Esther Gutiérrez Vásquez y su pequeño hijo Kimber Leandro Pineda Gutiérrez.
Kenneth Alejandro fue el único que sobrevivió y, en medio de su estado de shock, trató de recordar lo que ocurrió antes del accidente.
"Ibamos para Omoa a una excursión. Yo no sé qué le pasó al conductor, creo que se durmió", explicó el menor de 13 años.
"Creo que se durmió porque desde hace rato venía diciendo que tenía sueño", relató el pequeño, y poco después ocurrió la tragedia.
Kenneth explicó que vivían en Marcala, La Paz, en la zona llamada El Arenal. Además, sostuvo que ya le avisó a su padre sobre lo ocurrido.
Hasta el momento, lo único que sabe es que el busito volcó y que el cuerpo de su madre quedó colgado de una de las ventanas del vehículo, mientras que el de su hermano quedó muy cerca de ella.
Además de las dos personas fallecidas, varias más resultaron heridas, mientras que las autoridades investigan si el conductor manejaba en estado de ebriedad.
Así quedó la escena en Potrerillos, Cortés: el vehículo completamente destruido y sangre esparcida en el lugar del accidente.