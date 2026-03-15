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"Creo que se durmió": Kenneth, niño que vio morir a su mamá y hermano en Potrerillos

Con su rostro entristecido y entre lágrimas, el pequeño de 13 años relató lo que ocurrió minutos antes del trágico accidente en Potrerillos. Aquí los detalles

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 15:23
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El pequeño Kenneth Alejandro Gutiérrez vio morir a su madre y a su hermanito de seis años el mismo día de su cumpleaños.

 Foto: Redes sociales
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Este domingo 15 de marzo, el menor cumple 13 años, pero también será la fecha en la que vio partir a dos de sus seres más queridos.

 Foto: Redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como Hilda Esther Gutiérrez Vásquez y su pequeño hijo Kimber Leandro Pineda Gutiérrez.

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Kenneth Alejandro fue el único que sobrevivió y, en medio de su estado de shock, trató de recordar lo que ocurrió antes del accidente.

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"Ibamos para Omoa a una excursión. Yo no sé qué le pasó al conductor, creo que se durmió", explicó el menor de 13 años.

 Foto: Opsa
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"Creo que se durmió porque desde hace rato venía diciendo que tenía sueño", relató el pequeño, y poco después ocurrió la tragedia.

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Kenneth explicó que vivían en Marcala, La Paz, en la zona llamada El Arenal. Además, sostuvo que ya le avisó a su padre sobre lo ocurrido.

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Hasta el momento, lo único que sabe es que el busito volcó y que el cuerpo de su madre quedó colgado de una de las ventanas del vehículo, mientras que el de su hermano quedó muy cerca de ella.

 Foto: Opsa
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Además de las dos personas fallecidas, varias más resultaron heridas, mientras que las autoridades investigan si el conductor manejaba en estado de ebriedad.

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Así quedó la escena en Potrerillos, Cortés: el vehículo completamente destruido y sangre esparcida en el lugar del accidente.

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