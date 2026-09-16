Anuncian cierres de calles y despliegue de 330 policías por Olimpia vs Firpo

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras implementará este jueves 17 de septiembre un amplio dispositivo de seguridad que incluirá controles y cierres de calles aledañas al Estadio Nacional "Chelato" Uclés, debido al encuentro entre CD Olimpia y CD Luis Ángel Firpo de El Salvador.

El partido, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, está programado para las 9:15 de la noche, por lo que las autoridades reforzarán la vigilancia y el control del tránsito vehicular en los alrededores del recinto deportivo.

De acuerdo con las autoridades, el operativo contempla el despliegue de 330 funcionarios policiales distribuidos en seis anillos de seguridad, controles de acceso, seguridad en las graderías, patrullajes preventivos y vigilancia en las calles cercanas al estadio, con el objetivo de brindar protección a jugadores, cuerpos técnicos, autoridades deportivas, personal arbitral, aficionados y demás asistentes.