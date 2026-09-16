Anuncian cierres de calles y despliegue de 330 policías por Olimpia vs Firpo

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras implementará este jueves 17 de septiembre un amplio dispositivo de seguridad que incluirá controles y cierres de calles aledañas al Estadio Nacional "Chelato" Uclés, debido al encuentro entre CD Olimpia y CD Luis Ángel Firpo de El Salvador.
El partido, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, está programado para las 9:15 de la noche, por lo que las autoridades reforzarán la vigilancia y el control del tránsito vehicular en los alrededores del recinto deportivo.
De acuerdo con las autoridades, el operativo contempla el despliegue de 330 funcionarios policiales distribuidos en seis anillos de seguridad, controles de acceso, seguridad en las graderías, patrullajes preventivos y vigilancia en las calles cercanas al estadio, con el objetivo de brindar protección a jugadores, cuerpos técnicos, autoridades deportivas, personal arbitral, aficionados y demás asistentes.
Asimismo, se realizarán registros de seguridad en los accesos y estará prohibido ingresar armas de fuego, objetos punzocortantes o contundentes, palos, tubos, fajas con hebillas grandes y artículos pirotécnicos.
Por otro lado, los vendedores autorizados podrán ingresar al estadio desde las 5:00 p.m., mientras que el público podrá acceder al recinto a partir de las 6:00 p.m.
A esa misma hora (6:00 p.m.) se realizará el cierre de las calles adyacentes al Estadio Nacional, por lo que la Policía recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de Vialidad y Transporte, a fin de facilitar la circulación y evitar congestionamientos.
"El dispositivo de seguridad permanecerá activo durante el desarrollo del encuentro y posteriormente, mediante patrullajes preventivos en los alrededores del estadio y las principales vías de acceso", se puede leer en el comunicado compartido por la Policía Nacional en sus redes sociales.
Las autoridades hicieron un llamado a los aficionados a mantener un comportamiento adecuado, respetar las disposiciones de seguridad y seguir las instrucciones de los agentes para contribuir al desarrollo ordenado de la jornada deportiva.