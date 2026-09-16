Mauro Reyes no tiene claro su continuidad en el banquillo del Real España

San Pedro Sula, Honduras.- Mauro Reyes todavía no tiene certeza sobre su continuidad al frente de Real España. El técnico aseguró que sigue trabajando partido a partido y dejó la decisión en manos de la Junta Directiva. “Esa decisión es de la Junta Directiva. A mí solo me toca, independientemente de la decisión que se tome, ir buscando ganar”, manifestó el entrenador previo al clásico ante Motagua.
El estratega también se refirió a la ausencia de Luis ‘Buba’ López en las convocatorias de Honduras y fue claro al dar su opinión sobre el guardameta de Real España. “Para mí, para Mauro Reyes, Buba López es el mejor guardameta de Honduras”, expresó, aunque reconoció que la decisión corresponde al seleccionador nacional y pidió respetar el proceso que está llevando a cabo.
Finalmente, Reyes lanzó un contundente mensaje a la afición de La Máquina antes del esperado clásico. El entrenador recordó la poca asistencia en el último partido disputado como local y pidió un mayor respaldo desde las gradas: “Nos han quedado mal en el último partido que jugamos aquí. Había muy poca gente en el estadio y, como yo siempre les he dicho, en las buenas y en las malas la gente debe estar, debe apoyar”, sentenció.
-- CONFERENCIA DE MAURO REYES, DT DE REAL ESPAÑA --
¿Cómo ha visto la evolución de Real España desde su llegada y qué tanto le ha costado al equipo adaptarse a su modelo de juego?
La verdad es que cada vez el equipo va evolucionando en función de lo que a mí me gusta. Me ha costado quitar algunas automatizaciones que ya tenía. Recuerden que este equipo venía con otro cuerpo técnico desde hace cinco pretemporadas, entonces ha costado un poco modificar algunas automatizaciones en relación con lo que a mí me gusta. Sin embargo, hemos hecho una buena semana de trabajo. Todavía nos hacen falta dos días, pero creo que el equipo va a llegar de mejor forma que en los partidos anteriores.
¿Este partido qué representa para ustedes? Más allá de que ganarlo obviamente van a sumar tres puntos, si lo hacen, el impacto anímico, la posición en la tabla, ¿qué representaría ganar este partido?
Por supuesto que siempre ganar un clásico es muy importante. Sabemos que no va a ser fácil. Motagua es un rival de muchísimo cuidado, un equipo que está muy bien trabajado, muy bien automatizado y que ya tiene elementos claros en su juego. Sin embargo, creo que nosotros vamos a intentar hacer nuestro juego y, ¿qué le puedo decir? Sería una alegría enorme poder ganar el juego por todo: por la institución y, en este caso, seguir en los primeros lugares. No se nos acerca o nos alejamos de un rival tan peligroso como es Motagua, pero al final de todo yo creo que esto es de partido a partido. Cada punto cuenta para buscar la posición que nosotros necesitamos al final de las vueltas.
Usted mencionaba hace una semana que su jugador Nixon Cruz era de categoría de selección nacional. Bueno, lo convocaron por primera vez a la mayor. Cómo valora esto y si le sorprende que él y Mike Arana, aunque sean suplentes, sean considerados para la Selección Mayor.
A mí me alegra mucho que los dos jugadores estén en la selección. Nosotros tenemos no solo dos jugadores para la Selección Nacional, pero aquí tenemos que ser muy respetuosos del proceso que está llevando nuestro entrenador nacional. Solo él sabe qué planes tiene, cómo va armando su equipo. Yo supongo que todavía está conociendo a algunos jugadores y, como usted mismo dice, a mí me alegra mucho porque Nixon es un jugador de, bueno, yo se lo dije la vez pasada, un jugador que tiene ese talante de estar ahí en la selección y poder trascender más. O sea, es un jugador que, si se le da el proceso, si sigue en ese proceso de selección, sin duda alguna vamos a verlo en otros estándares.
Para el partido contra Motagua, ¿vamos a seguir viendo más jóvenes? Creo que eso ya se ha visto habitual en su once titular.
Esto no es de jóvenes o viejos, es de calidad, es de un plan de partido en el que determinamos qué jugadores pueden ayudarnos para ganar, porque el objetivo es ganar el partido. No tenemos otro objetivo. Real España tiene un buen grupo de jóvenes y merecen una oportunidad, pero, esa oportunidad se la tienen que ir ganando.
¿Ya con la certeza, profe, de que se queda en el equipo, que va hasta el final del torneo, que va a seguir en el otro, o es que en una derrota y empiezan las críticas ya?
Como lo he dicho anteriormente, esa decisión es de la Junta Directiva. A mí solo me toca, independientemente de la decisión que se tome, ir buscando ganar, porque el fútbol profesional, el de alto rendimiento, cada partido hay que salir a ganar. Y como yo siempre he dicho, este equipo es un equipo grande y debe tener esa categoría de llegar al campo, imponer su plan de partido, tener variantes para poder adaptar, porque también el rival cuenta y hace adaptaciones en función de lo que nos sale o no nos sale, y nosotros siempre tenemos que tener esas alternativas para buscar el partido y ganarlo.
¿Todavía no le han dicho si se va a quedar, ya firmó o sigue como interino?
Yo sigo igual. Yo voy partido a partido, como le repito. Pues es el presidente el que tiene que contestar esa pregunta. Yo estoy haciendo mi trabajo. Hemos mejorado un montón de cosas en función de mayor unidad, mejor armonía, más dinámicos los entrenamientos. No quiere decir que anteriormente no se hacía; hablo de acuerdo con mi modelo de juego, que son dos cosas diferentes. Entonces, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Lamentablemente, y con ese pesar, nos venimos de un partido en el que en el minuto 89 y medio nos empatan, pero creo que hicimos un buen partido. Nos hacen falta mejorar muchas cosas todavía, pero después de este parón que viene, creo que el equipo puede mejorar sustancialmente en función del modelo de juego.
¿Cómo valora que Luis Buba López sigue sin ser tomado en cuenta en la Selección Nacional, prácticamente borrado en este nuevo proceso?
Es que aquí tiene mucho que ver el criterio del entrenador. O sea, para mí, para Mauro Reyes, Buba López es el mejor guardameta de Honduras, pero él sabe qué está haciendo. Veo que está convocando guardametas más jóvenes; él sabe cuál es su plan. Entonces, yo no puedo opinar sobre una situación de la que no estoy claro qué es lo que él pretende. Hay que dejarlo trabajar. Esto, para un entrenador nacional, es muy importante: tener el apoyo de toda una nación y que vayan viéndose los resultados poco a poco.
¿Cuál es el mensaje para la afición para este partido contra Motagua?
El mismo de siempre, el mismo de siempre, porque la verdad es que nos han quedado mal en el último partido que jugamos aquí. Había muy poca gente en el estadio y, como yo siempre les he dicho, en las buenas y en las malas la gente debe estar, debe apoyar. Yo los invito nuevamente a que vengan a hacer historia con nosotros.