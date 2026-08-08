Reordenan el tránsito en Lomas del Guijarro durante las horas pico

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que circulan por la intersección de las avenidas República Dominicana y República de Costa Rica, en Lomas del Guijarro, en la capital, deberán seguir un nuevo esquema de circulación durante las horas de mayor tráfico. La medida comenzó a aplicarse este viernes y busca evitar los congestionamientos que se forman en la rotonda, especialmente en los horarios de entrada y salida de los centros educativos cercanos. El reordenamiento estará vigente de lunes a viernes, de 6:00 a 9:00 de la mañana y de 3:00 a 6:00 de la tarde, los dos períodos en los que se concentra la mayor cantidad de vehículos.

Según Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana, la rotonda no tiene capacidad suficiente para absorber todo el flujo vehicular que converge en el sector durante las horas pico. Por ello, los vehículos que circulen desde el bulevar La Hacienda hacia la colonia Las Lomas y el bulevar Morazán podrán continuar directamente, sin realizar el movimiento que provocaba acumulación de vehículos en la rotonda. En cambio, los conductores que lleguen desde Pueblo Nuevo y el bulevar Morazán deberán utilizar la vía alterna de la colonia Las Lomas. Desde esa ruta podrán incorporarse nuevamente a la avenida República de Costa Rica y continuar su recorrido hacia el bulevar Juan Pablo II.