Una niña sobrevivió: la tragedia de tres hondureños en Misuri por monóxido de carbono

Los tres hondureños que fueron encontrados muertos en una vivienda, junto a otras dos personas, aparentemente por monóxido de carbono ya fueron preliminarmente identificados como Roberto Carlos Rodríguez Salazar, Marlon Ladin y Yeana Castillo, originarios de Danlí, El Paraíso. Además entre los sobrevivientes hay una niña hondureña. Esto se sabe: