Una niña sobrevivió: la tragedia de tres hondureños en Misuri por monóxido de carbono

Los tres hondureños que fueron encontrados muertos en una vivienda, junto a otras dos personas, aparentemente por monóxido de carbono ya fueron preliminarmente identificados como Roberto Carlos Rodríguez Salazar, Marlon Ladin y Yeana Castillo, originarios de Danlí, El Paraíso. Además entre los sobrevivientes hay una niña hondureña. Esto se sabe:
Autoridades de emergencia atendieron una tragedia ocurrida en una vivienda del condado de Phelps, Missouri, donde cinco personas fueron halladas sin vida en horas de la madrugada, además dos aún con vida pero graves.
Equipos de rescate llegaron al lugar alrededor de las 5:30 de la mañana tras recibir el reporte de personas inconscientes en una residencia.
La investigación preliminar apunta a una posible intoxicación por monóxido de carbono dentro de una vivienda en Missouri provocado por un vehículo que fue dejado encendido dentro de la residencia.
Una niña logró sobrevivir al incidente y permanece como una de las principales sobrevivientes de la tragedia.
De momento se conoce que la menor es hondureña y que sus padres estarían entre las víctimas mortales.
La menor, que permanece hospitalizada, quedaría bajo custodia de servicios sociales sino se comprueba que tiene familiares directos en Estados Unidos.
Junto a los tres hondureños también murieron un guatemalteco y un mexicano, todos residían en un dúplex en donde compartían algunas áreas comunes.
Las autoridades continúan recopilando evidencias para esclarecer las circunstancias que rodearon las cinco muertes.
El reporte forense, previsto para el miércoles, será clave para determinar la causa exacta de los fallecimientos. Investigan por qué el automotor fue dejado con el motor en marcha y se fueron a dormir.
En la escena, además de los cinco fallecidos, dos personas fueron trasladadas en avión a un hospital cercano para recibir atención médica, una de ellas era la menor.
Un oficial de emergencia también resultó expuesto al gas durante la operación de rescate y fue necesario que recibiera asistencia médica.
Las labores de investigación continúan mientras las autoridades completan la notificación oficial a los familiares de las víctimas para poder brindar las identidades plenamente.
El miércoles se conocerá la causa de muerte de las cinco víctimas, pero todo apunta al monóxido de carbono.