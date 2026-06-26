Mundial 2026 rompe récord de espectadores en los estadios con más de 3.6 millones

Nueva York, Estados Unidos.- Después de 60 partidos y con 44 más por disputarse, el Mundial 2026 sigue rompiendo récords y el jueves 25 de junio la atención se centró en la cantidad de amantes del fútbol presentes en los estadios. Y es que, con un promedio de 65,000 personas en cada cancha donde se ha jugado un partido mundialista, superaron la marca establecida por Estados Unidos en 1994, que lo logró con solamente 52 encuentros en comparación a la presente edición que contará con el doble.

¿Cuál fue el partido con más y menos espectadores del mundo hasta la fecha?

De momento, el encuentro con la mayor asistencia le corresponde al duelo inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca con más de 80,000 aficionados, mientras que el que menos personas reunió fue el Ghana vs Panamá de la primera fecha en el Estadio de Toronto, con apenas 42,942 espectadores.

¿Qué dijo el presidente de la FIFA?

Después del partido, Gianni Infantino destacó que: "Este es el verdadero reflejo del amor de nuestros aficionados por este bello juego y de la habilidad del fútbol para juntar a la gente para celebrar, disfrutar y compartir emociones que unen". "Las imágenes dentro de los estadios, a través de las 16 ciudades anfitrionas, han sido increíbles y les agradezco por venir de todas las partes del globo para iluminar esta Copa del Mundo".

"Lo mejor está por venir y todavía tendremos nuevos récords, pero lo más importante es que la gente continúa disfrutando y creando recuerdos para toda la vida", añadió.

¿Hasta dónde llegará esta marca?