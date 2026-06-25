Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija

La tragedia de los terremotos en Venezuela cobró la vida de la esposa de un jugador profesional. La historia ha roto corazones por el sacrificio que hizo para salvar la vida de su hija.
El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1,520. Al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.
Hasta el momento hay 2,927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados.
El futbolista venezolano Héctor Bello perdió a su esposa. Él es un jugador que vistió camisetas de clubes como el Zulia donde también estuvo el catracho Bryan Moya.
Héctor Bello es un futbolista del Marítimo de La Guaira de la segunda división de Venezuela tras su paso por diversas instituciones del balompié de primera división en ese país.
El nombre de su esposa es Andrea y en redes sociales el jugador escribió: “Nos dejaste solo en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija”, escribió en sus historias de Instagram durante la madrugada del 25 de junio junto a varias fotografías de su esposa e hija.
“Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más”, agregó.
“Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”, apuntó en otra publicación.
Medios como La Prensa de Monagas y Primera Edición reportaron que Andrea perdió la vida mientras intentaba proteger con su cuerpo a su pequeña hija durante el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, provocado por los terremotos simultáneos registrados en Venezuela durante la tarde del miércoles.
Los equipos de emergencia localizaron el cuerpo de la joven madre entre los escombros sin signos vitales. La pequeña, de solamente un año, sobrevivió al colapso de la estructura. La tarde del miércoles 24 de junio se registraron dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, con apenas un minuto de diferencia en Venezuela.