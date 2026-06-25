  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija

La esposa del futbolista es una de las casi 200 víctimas mortales en los terremotos en Venezuela. La madre dio la vida por su hija de un año

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 20:55
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
1 de 10

La tragedia de los terremotos en Venezuela cobró la vida de la esposa de un jugador profesional. La historia ha roto corazones por el sacrificio que hizo para salvar la vida de su hija.

Foto: EFE-Cortesía redes
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
2 de 10

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1,520. Al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.

 Foto: EFE
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
3 de 10

Hasta el momento hay 2,927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados.

 Foto: EFE
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
4 de 10

El futbolista venezolano Héctor Bello perdió a su esposa. Él es un jugador que vistió camisetas de clubes como el Zulia donde también estuvo el catracho Bryan Moya.

Foto: Cortesía redes
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
5 de 10

Héctor Bello es un futbolista del Marítimo de La Guaira de la segunda división de Venezuela tras su paso por diversas instituciones del balompié de primera división en ese país.

Foto: Cortesía redes
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
6 de 10

El nombre de su esposa es Andrea y en redes sociales el jugador escribió: “Nos dejaste solo en la lucha mami, me dejaste solito con nuestra hija”, escribió en sus historias de Instagram durante la madrugada del 25 de junio junto a varias fotografías de su esposa e hija.

 Foto: Cortesía redes
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
7 de 10

“Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más”, agregó.

 Foto: Cortesía redes
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
8 de 10

“Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”, apuntó en otra publicación.

Foto: Cortesía redes
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
9 de 10

Medios como La Prensa de Monagas y Primera Edición reportaron que Andrea perdió la vida mientras intentaba proteger con su cuerpo a su pequeña hija durante el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, provocado por los terremotos simultáneos registrados en Venezuela durante la tarde del miércoles.

 Foto: Cortesía redes
Esposa de futbolista de Venezuela muere en terremoto: ella usó su cuerpo para proteger a su hija
10 de 10

Los equipos de emergencia localizaron el cuerpo de la joven madre entre los escombros sin signos vitales. La pequeña, de solamente un año, sobrevivió al colapso de la estructura. La tarde del miércoles 24 de junio se registraron dos terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, con apenas un minuto de diferencia en Venezuela.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos