Raphinha sufre millonario robo: Así quedó en vergüenza el delantero de Brasil en pleno Mundial 2026

Tremendo escándalo salió a la luz en pleno Mundial 2026. Raphinha sufre millonario robo de quien menos lo esperaba y así se dio cuenta.
La situación personal del futbolista brasileño Raphinha atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera, marcada por una lesión y un inesperado conflicto familiar relacionado con sus finanzas.
El atacante permanece bajo seguimiento médico debido a una importante lesión muscular que le impidió continuar con Brasil durante la fase de grupos del Mundial 2026.
Al mismo tiempo, salieron a la luz denuncias que señalan a su padre, Rafael Belloli, por una presunta administración irregular del patrimonio del jugador.
Según personas cercanas al entorno del extremo, Belloli habría retenido cerca del 80 % de los ingresos generados por derechos de imagen y contratos comerciales, entregando únicamente una pequeña parte al futbolista.
La situación quedó al descubierto cuando la esposa de Raphinha intentó comprar una vivienda valorada en unos 10 millones de euros en España.
Durante el proceso bancario, la pareja descubrió que las cuentas del jugador no disponían de la liquidez que se esperaba tras varios años de millonarios contratos en Europa.
Esa diferencia entre los ingresos obtenidos y el dinero disponible despertó sospechas sobre el manejo de sus finanzas personales.
Tras conocer lo ocurrido, Raphinha decidió poner fin de inmediato a cualquier vínculo profesional y contractual que mantenía con su padre.
Hasta ese momento, Belloli era el responsable de administrar el patrimonio del futbolista dentro de una estructura relacionada anteriormente con Deco.
En la actualidad, la gestión financiera y comercial del internacional brasileño quedó en manos de su suegro, Alexandre Madeira, quien posee licencia oficial de la FIFA para representar este tipo de operaciones.
La noticia provocó un fuerte impacto en Brasil, ya que Raphinha es una de las figuras más importantes y con mayor proyección comercial de la selección.
Diversos medios internacionales aseguran que el caso ha generado una profunda preocupación en el entorno de la Canarinha en plena disputa de la Copa del Mundo.
Incluso, algunas versiones indican que el futbolista estaría evaluando viajar para atender personalmente las consecuencias legales y económicas derivadas de este conflicto familiar.
No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del jugador ni de la Confederación Brasileña de Fútbol sobre esa posibilidad.
Mientras tanto, la prioridad de Raphinha sigue siendo recuperarse de su lesión, aunque el escándalo financiero continúa acaparando la atención alrededor de su situación personal.