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Raphinha sufre millonario robo: Así quedó en vergüenza el delantero de Brasil en pleno Mundial 2026

La prioridad de Raphinha sigue siendo recuperarse de su lesión, aunque el escándalo financiero continúa acaparando la atención

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 17:40
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Tremendo escándalo salió a la luz en pleno Mundial 2026. Raphinha sufre millonario robo de quien menos lo esperaba y así se dio cuenta.

Fotos: EFE y Cortesía.
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La situación personal del futbolista brasileño Raphinha atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera, marcada por una lesión y un inesperado conflicto familiar relacionado con sus finanzas.

 Foto: EFE.
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El atacante permanece bajo seguimiento médico debido a una importante lesión muscular que le impidió continuar con Brasil durante la fase de grupos del Mundial 2026.

 Foto: EFE.
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Al mismo tiempo, salieron a la luz denuncias que señalan a su padre, Rafael Belloli, por una presunta administración irregular del patrimonio del jugador.

 Foto: EFE.
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Según personas cercanas al entorno del extremo, Belloli habría retenido cerca del 80 % de los ingresos generados por derechos de imagen y contratos comerciales, entregando únicamente una pequeña parte al futbolista.

 Foto: EFE.
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La situación quedó al descubierto cuando la esposa de Raphinha intentó comprar una vivienda valorada en unos 10 millones de euros en España.

 Foto: EFE.
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Durante el proceso bancario, la pareja descubrió que las cuentas del jugador no disponían de la liquidez que se esperaba tras varios años de millonarios contratos en Europa.

 Foto: EFE.
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Esa diferencia entre los ingresos obtenidos y el dinero disponible despertó sospechas sobre el manejo de sus finanzas personales.

 Foto: Cortesía
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Tras conocer lo ocurrido, Raphinha decidió poner fin de inmediato a cualquier vínculo profesional y contractual que mantenía con su padre.

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Hasta ese momento, Belloli era el responsable de administrar el patrimonio del futbolista dentro de una estructura relacionada anteriormente con Deco.

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En la actualidad, la gestión financiera y comercial del internacional brasileño quedó en manos de su suegro, Alexandre Madeira, quien posee licencia oficial de la FIFA para representar este tipo de operaciones.

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La noticia provocó un fuerte impacto en Brasil, ya que Raphinha es una de las figuras más importantes y con mayor proyección comercial de la selección.

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Diversos medios internacionales aseguran que el caso ha generado una profunda preocupación en el entorno de la Canarinha en plena disputa de la Copa del Mundo.

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Incluso, algunas versiones indican que el futbolista estaría evaluando viajar para atender personalmente las consecuencias legales y económicas derivadas de este conflicto familiar.

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No obstante, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial del jugador ni de la Confederación Brasileña de Fútbol sobre esa posibilidad.

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Mientras tanto, la prioridad de Raphinha sigue siendo recuperarse de su lesión, aunque el escándalo financiero continúa acaparando la atención alrededor de su situación personal.

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