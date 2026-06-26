Víveres, búsqueda con perros, drones y equipo médico: comunidad internacional no deja sola a Venezuela

Desde grandes instituciones, como Naciones Unidas o el Banco Mundial, a potencias económicas como Estados Unidos, pasando por pequeños países como El Salvador, todas las administraciones con capacidad de ayudar, aunque sea con un pequeño equipo de rescate, se han puesto a disposición de Venezuela
Naciones Unidas ha calculado que ya son 16 los países han enviado equipos de búsqueda y rescate para emprender la tarea prioritaria: buscar víctimas vivas entre los escombros. Los equipos suman más de un millar de rescatistas.
Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Francia, Catar, República Checa, Alemania, Jordania, Reino Unido, España, Chile, Colombia, Ecuador, Italia, El Salvador y México están ya sobre el terreno o a punto de llegar para iniciar de forma inmediata sus labores.
La oficina humanitaria de Naciones Unidas ha liberado 15 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para la respuesta en Venezuela.
El Grupo Banco Mundial ha ofrecido asimismo su apoyo al Gobierno de Venezuela mientras analiza vías de asistencia. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) ha lanzado este viernes un llamamiento de emergencia de 50 millones de francos suizos (61 millones de dólares).
Además, IFRC liberó dos millones de francos suizos (2,47 millones de dólares) de su Fondo de Emergencia para Respuesta a Desastres pocas horas después del desastre.
Este viernes las primeras 17 toneladas de suministros humanitarios, con kits de cocina e higiene, mosquiteras y otros artículos esenciales, partieron del centro logístico regional de la IFRC en Panamá con destino a Venezuela.
El Gobierno de Estados Unidos anunció la asignación de 150 millones de dólares para apoyar las labores de asistencia humanitaria, 100 millones para la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela y otros 50 que serán canalizados a organizaciones sobre el terreno.
La Administración de Donald Trump activó el despliegue de dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax (Virginia) y de Los Ángeles (California).
Este viernes empezaron a concretarse algunas ayudas desde el continente asiático, con el despegue de dos aviones de la Fuerza Aérea de la India que cargan más de 35 toneladas de suministros de socorro, medicamentos y equipos médicos.
España movilizará un millón de euros de financiación a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las "consecuencias se minimicen", ha anunciado este viernes el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Desde México han viajado 18 binomios canófilos especialistas en localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, así como 4,4 toneladas de herramienta, material y equipo y 2,7 toneladas de insumos médicos han viajado desde México.