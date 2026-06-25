El récord negativo que mantiene Honduras en Mundiales: una selección puede empatarle

El segundo lugar es para Nueva Zelanda que tiene 8 partidos en Mundiales y nunca ha ganado. Los oceánicos jugarán este 26 de junio su noveno partido ante Bélgica, cotejo que pinta para derrota. El saldo de ellos es, hasta el momento, cuatro empates y cuatro derrotas. Si pierden o empatan ante Bélgica este viernes, compartirán el récord con Honduras.