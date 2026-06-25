El récord negativo que mantiene Honduras en Mundiales: una selección puede empatarle

La Selección de Honduras ostenta un récord negativo en Mundiales mayores y ese récord lo puede compartir con otra selección a partir de este 26 de junio. ¿De qué se trata?
El récord se basa en más partidos sin obtener una victoria en Copas del Mundo. Récord que ahora mismo lo lidera Honduras, pero este 26 de junio lo podría compartir con otro país.
Honduras tiene 9 partidos en Copas del Mundo y sin ninguna victoria. De esos 9 partidos ha empatado tres y ha perdido seis. Solamente le empató a Suiza en Sudáfrica 2010; España e Irlanda del Norte en 1982.
El segundo lugar es para Nueva Zelanda que tiene 8 partidos en Mundiales y nunca ha ganado. Los oceánicos jugarán este 26 de junio su noveno partido ante Bélgica, cotejo que pinta para derrota. El saldo de ellos es, hasta el momento, cuatro empates y cuatro derrotas. Si pierden o empatan ante Bélgica este viernes, compartirán el récord con Honduras.
Hay un pelotón de selecciones con seis partidos disputados en Copas del Mundo y ninguna victoria, una de ellas es El Salvador que ha perdido los seis encuentros disputados.
Bolivia es otra selección que ostenta seis encuentros y sin victoria. El saldo de los sudamericanos es de un empate y cinco derrotas.
Qatar disputó las últimas dos Copas del Mundo, perdió los tres juegos en 2022 y en el reciente torneo solo empató uno ante Suiza.
Irak tiene, hasta el momento, cinco juego en Copas del Mundo y el sexto será ante la difícil Senegal. Los cinco duelos registrados los han perdido, ante Senegal podrían ser seis derrotas.
Asimismo Panamá, combinado que registra cinco juegos en Mundiales y perdiendo los tres. En el presente Mundial disputarán su último cotejo ante Inglaterra y apunta a la sexta derrota.
Finalmente Haití, selección de Concacaf que ha perdido los seis partidos que ha disputado en Copas del Mundo.