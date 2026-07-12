Hoy quiero responder con franqueza a una pregunta que plantean periodistas y ciudadanos hondureños: ¿por qué es importante esta visita precisamente para Honduras? ¿Qué beneficios aportará a cada familia hondureña, agricultor o empresario? Son preguntas naturales. Después de todo, la política internacional debe ayudar a las personas en asuntos concretos: vivir con mayor seguridad, prosperidad y confianza. Por ello, concebimos la asociación entre Ucrania y Honduras como el inicio de una cooperación práctica que genere beneficios reales para los ciudadanos de ambos países.

El Presidente Asfura llegó a Kyiv no porque las circunstancias lo exigieran. Vino como líder de un Estado soberano que decide por sí mismo quiénes son sus amigos, sus socios y cuál es su lugar en el mundo. Así actúan las naciones que miran al futuro con confianza.

Sin embargo, la reciente visita histórica del Presidente Nasry Asfura a Kyiv - la primera en la historia de nuestras relaciones bilaterales - demostró que, en el mundo actual, la geografía ya no es una barrera para quienes eligen el camino del derecho, la justicia y el desarrollo mutuo.

La distancia entre Ucrania y Honduras se mide en miles de kilómetros y con el océano Atlántico. Para un ciudadano común de Tegucigalpa o San Pedro Sula, Ucrania puede parecer un país lejano.

Ante todo, Ucrania expresa su profunda gratitud al pueblo hondureño y personalmente al Presidente Nasry Asfura por este paso valiente y de principios.

En un momento en que Rusia intenta contaminar el espacio informativo de América Latina mediante amplias campañas de desinformación y manipulación, el líder de Honduras visitó un país que se defiende de una agresión brutal para conocer la verdad de primera mano.

Esta es una elección en favor del derecho internacional, de la defensa de la soberanía y de la inviolabilidad de las fronteras: principios sobre los que descansa la seguridad de todos los Estados del mundo, incluido Honduras.

En una época en la que cada vez más decisiones se toman bajo la influencia de campañas informativas y propaganda, ver la realidad con los propios ojos es una muestra de responsabilidad política. Precisamente eso representó esta visita.

Antes que nada, es necesario comprender de manera clara qué sucede realmente en Ucrania. No se trata simplemente de un “conflicto” ni simplemente de una “guerra”: Ucrania está luchando en una guerra defensiva legítima por su supervivencia. Rusia llegó a nuestra tierra con el propósito de destruir nuestro Estado. Busca restaurar formas de dominación de siglos pasados, negando al pueblo ucraniano su derecho a existir, a preservar su cultura, su lengua y su independencia. Se trata de una guerra de conquista en la que el agresor intenta modificar las fronteras por la fuerza e imponer un orden internacional en el que las grandes potencias puedan destruir impunemente a sus vecinos más pequeños.Para Honduras, como para muchos pueblos de América Latina, la independencia nunca ha sido un concepto abstracto. Es el resultado de una larga lucha por el derecho a decidir su propio destino.

Hoy Rusia ocupa aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania. Y lo que ocurre en esos territorios ocupados resulta estremecedor.

Las autoridades rusas trasladan de manera masiva y sistemática a niños ucranianos a Rusia, los entregan a familias rusas para adopciones ilegales y les cambian forzosamente la ciudadanía. El objetivo de este crimen atroz es borrar por completo su identidad nacional y humana, obligándolos a olvidar quiénes son y de dónde provienen.No se trata simplemente de un crimen de guerra. Es una práctica que la humanidad ya conoció durante el siglo pasado. Eso fue precisamente lo que hicieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Pocos recuerdan que uno de los primeros procesos de Núremberg - el tribunal internacional que juzgó a los criminales nazis - condenó a dirigentes del Tercer Reich por el secuestro de niños en territorios ocupados y el borrado forzoso de su identidad. La historia se repite, y precisamente por ello la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin por este delito específico: la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos.

Para los pueblos latinoamericanos, que poseen una memoria histórica dolorosa de la lucha contra el colonialismo, las dictaduras y las desapariciones forzadas, este sufrimiento debería resultar especialmente comprensible.

Por ello, la visita del Presidente Asfura no es solo un acto político. Fue la decisión valiente de un líder que eligió estar del lado de la verdad y la justicia. Estamos profundamente agradecidos al pueblo hondureño por esta solidaridad y confiamos sinceramente en que Honduras dará el siguiente paso importante: adherirse oficialmente a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y contribuir a liberarlos de las manos del agresor.

Ucrania no pide a los hondureños que luchen por nosotros. Solo pedimos que no permanezcan indiferentes ante la violación de principios que protegen por igual a Estados grandes y pequeños.

A pesar de la distancia geográfica, nuestros países enfrentan desafíos similares. En Ucrania defendemos nuestra tierra frente a un agresor externo. Honduras libra una lucha decidida por la seguridad de sus ciudadanos, combatiendo el crimen organizado y buscando modernizar su economía. Y es precisamente aquí donde nuestra asociación deja de ser una declaración política para convertirse en resultados concretos.