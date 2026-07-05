De quedarse sin club a ser de los más cotizados tras el Mundial 2026: estos son los equipos que quieren fichar a Vozinha

Lo que hace unas semanas parecía ser el final de una etapa terminó convirtiéndose en el comienzo de una nueva oportunidad para Vozinha. El guardameta de Cabo Verde, de 40 años, quedó como agente libre tras finalizar su contrato con el Chaves de Portugal el pasado 30 de junio, pero su historia dio un giro inesperado después de firmar una destacada actuación en el Mundial United 2026.
El experimentado portero, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, aprovechó la vitrina más importante del fútbol para demostrar que sigue vigente. Sus intervenciones ante España, Uruguay y Argentina lo llevaron a convertirse en una de las figuras de la selección caboverdiana, un rendimiento que no pasó desapercibido y que rápidamente comenzó a mover su nombre dentro del mercado de fichajes.
Con el torneo ya en el pasado y sin un contrato que lo ate a ningún club, el panorama cambió por completo para el arquero africano. De buscar un nuevo destino para continuar su carrera, ahora aparece vinculado con equipos de distintos países que siguen de cerca su situación.
Entre los equipos mencionados figura Cruz Azul, de México, donde su nombre ha comenzado a sonar como una de las opciones para reforzar la portería.
A esa lista también se suma Ceará, de la Serie B de Brasil, otro de los clubes relacionados con el internacional caboverdiano tras su participación en la Copa del Mundo.
El interés no termina ahí. Olimpia de Paraguay también ha sido vinculado con Vozinha, aunque hasta el momento no existe una oferta formal por parte del conjunto paraguayo.
Mientras tanto, Deportivo Riestra, de Argentina, aparece entre los equipos mencionados, ampliando las posibilidades para el experimentado guardameta.
La Major League Soccer (MLS) completa el grupo de ligas donde el nombre del portero también ha comenzado a tomar fuerza.
De momento, todas son opciones que mantienen abierto el futuro de un futbolista que volvió a colocarse en el escaparate gracias a sus actuaciones con Cabo Verde.
Con más de 90 partidos defendiendo la camiseta de su selección, Vozinha atraviesa uno de los momentos más llamativos de su carrera.
Hace apenas unos días cerró su ciclo con el Chaves sin un nuevo equipo confirmado; hoy, en cambio, su nombre forma parte de las conversaciones del mercado después del nivel que mostró durante el Mundial.
Por ahora, el arquero no ha anunciado cuál será el siguiente paso en su carrera. Lo cierto es que el torneo cambió por completo el panorama con el que terminó junio y convirtió a Vozinha en uno de los futbolistas que más interés ha despertado entre los equipos que buscan reforzar su portería para la próxima temporada.