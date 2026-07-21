Alemania, la selección que más decepcionó en el Mundial 2026, según encuesta de EL HERALDO

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> La selección de Alemania fue elegida como la que mayor decepción provocó en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según los lectores de EL HERALDO que participaron en su encuesta.De 97 participantes en la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/interactivos/encuesta-seleccion-mas-decepciono-copa-mundial-2026-fifa-PE31422481" target="_blank"> encuesta, </a>el 27.84% eligió a la selección alemana como la más desilusionante, seguida de Brasil con el 21.65% de votos y Portugal con el 12.37%.