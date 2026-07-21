Alemania, la selección que más decepcionó en el Mundial 2026, según encuesta de EL HERALDO

Alemania fue elegida por los lectores de EL HERALDO como la selección que más decepcionó en United 2026, quedando eliminada en dieciseisavos ante Paraguay

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 11:03
Alemania, la selección que más decepcionó en el Mundial 2026, según encuesta de EL HERALDO

Desde su última Copa Mundial ganada en 2014, en los siguientes torneos Alemania ha sufrido dos eliminaciones en fase de grupos y una en dieciseisavos de final.

 Foto: EFE

Tegucigalpa, Honduras.- La selección de Alemania fue elegida como la que mayor decepción provocó en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según los lectores de EL HERALDO que participaron en su encuesta.

De 97 participantes en la encuesta, el 27.84% eligió a la selección alemana como la más desilusionante, seguida de Brasil con el 21.65% de votos y Portugal con el 12.37%.

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(Foto: captura de pantalla)

También hubo votos por otras selecciones que no cumplieron con las expectativas, tales como Uruguay, Países Bajos, Ecuador, Turquía, entre otras.

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Por sus cuatro Copas del Mundo y su nivel futbolístico de élite, los teutones en cada torneo son vistos como parte de los favoritos en la competición.

Sin embargo, en United 2026 perdieron contra Ecuador en fase de grupos y posteriormente quedó eliminada en dieciseisavos de final ante una Paraguay que los llevó al límite, cayendo 3-4 en penales.

Cabe recordar que después de que Alemania ganara su cuarta Copa Mundial en 2014, la selección ha sufrido tropiezo tras tropiezo. En Rusia 2018 y Qatar 2022 quedó eliminada en fase de grupos, reflejando que aquel brillo que tenía se ha ido apagando

Para conocer las votaciones completas, dírijase a la sección "Resultados" de la encuesta interactiva.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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