Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: filtran lista de invitados confirmados y excluidos

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha pasado por tantas versiones públicas que parece un álbum con múltiples ediciones. Cuando la cantante le confirmó a Graham Norton en octubre de 2025 que la celebración iba a ser "enorme", nadie imaginó que meses después los mismos círculos cercanos a la pareja estarían hablando de algo mucho más reducido.
Fuentes cercanas a la pareja le dijeron a Us Weekly que Swift y Kelce están limitando la lista a alrededor de 150 invitados. "No será una boda enorme, pero habrá muchas celebridades", señaló uno de los informantes, mencionando nombres como Emma Stone, Gigi Hadid, Selena Gómez, Miles Teller y Patrick Mahomes.
El proceso para llegar a esa cifra no fue sencillo. Según el mismo medio, la pareja "ha estado yendo y viniendo entre invitar a todos o mantenerlo pequeño y privado". Un segundo informante agregó que, por ahora, "han reducido la escala. Ya no va a ser una fiesta masiva".
Swift y Kelce han fijado su boda para el sábado 13 de junio de 2026 en Watch Hill, Rhode Island, combinando la propiedad privada de Swift, valuada en 18 millones de dólares, con el resort Ocean House, situado a pocos metros.
La fecha tiene una lógica sentimental que los seguidores de la cantante conocen bien: el 13 es su número de la suerte. También resulta conveniente desde el punto de vista deportivo, ya que da tiempo suficiente para una luna de miel antes de que Kelce tenga que presentarse al campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs en julio.
El Ocean House es un hotel de lujo de estilo victoriano donde la pareja ha pasado tiempo en varias ocasiones, según reportó Harper's Bazaar.
La lista de confirmados —o casi confirmados— se lee como un directorio de la élite del entretenimiento y del deporte estadounidense. Selena Gómez, Gigi Hadid y las hermanas de la banda Haim figuran entre las amigas que definitivamente estarán presentes en la ceremonia, según fuentes cercanas a la pareja. Patrick y Brittany Mahomes también ocupan un lugar en la lista, junto con varios integrantes del equipo y el cuerpo técnico de los Chiefs.
Ed Sheeran, el amigo y colaborador musical de Swift, también tiene cupo reservado. De hecho, la pareja modeló la idea de privacidad de su boda inspirándose en los esponsales del cantante británico, quien se casó en secreto con Cherry Seaborn en diciembre de 2018 con apenas 40 personas presentes.
El nombre de los príncipes de Gales también ha asomado en las especulaciones. El corresponsal real británico Neil Sean le indicó a Fox News Digital que, según una fuente, la cantante quería invitar al príncipe William y a Kate Middleton, ambos de 43 años. "La situación es simplemente esta: vimos el año pasado qué tan buena era su relación no solo con el príncipe William, sino también con sus hijos", señaló el informante. William, por su parte, respondió con diplomacia cuando le preguntaron al respecto durante una aparición en el programa Heart Breakfast el pasado 22 de mayo. "Sin comentarios. Espero y estoy seguro de que podría haber una invitación por ahí, pero ya veremos", dijo el heredero al trono británico.
Uno de los episodios más comentados en torno a la lista de invitados involucra a Zoë Kravitz, actriz y amiga histórica de Swift. La cuenta de cotilleos DeuxMoi aseguró en su momento que Kravitz estaba "molesta" por no haber sido incluida en una primera versión de la lista. Sin embargo, la situación cambió. A pesar de que se habló de un momento "difícil" entre ambas, la actriz sigue estando en la lista de invitados.
Lo que complica el asunto es que Kravitz está comprometida con Harry Styles, ex pareja de Swift. Según reportes de Reality Tea y Geo News, Travis Kelce no estaría cómodo con la idea de que Styles asistiera a la ceremonia. La fuente consultada por medios británicos fue más directa al respecto: "Ha habido un enfriamiento definitivo entre Zoë y Taylor, pero ella absolutamente está invitada. No sé lo de Harry, ya que está de gira", indicó el informante.
Si hay una ausencia que ha acaparado la atención, esa es la de Blake Lively, quien hasta hace poco era una de las amigas más cercanas de Swift. La ruptura de esa amistad tiene sus raíces en el escándalo judicial que involucró a Lively con el director Justin Baldoni, a raíz del lanzamiento de la película It Ends With Us. Swift supuestamente siente "cierta vacilación" ante la posibilidad de invitar a Lively a su boda. Según una fuente que habló con Us Weekly, los textos privados entre ambas que quedaron expuestos en documentos judiciales hicieron que la cantante se sintiera "expuesta y algo violada, como si algo privado dejara de ser suyo. Eso no le sienta bien".