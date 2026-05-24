Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: filtran lista de invitados confirmados y excluidos

Si hay una ausencia que ha acaparado la atención, esa es la de Blake Lively, quien hasta hace poco era una de las amigas más cercanas de Swift. La ruptura de esa amistad tiene sus raíces en el escándalo judicial que involucró a Lively con el director Justin Baldoni, a raíz del lanzamiento de la película It Ends With Us. Swift supuestamente siente "cierta vacilación" ante la posibilidad de invitar a Lively a su boda. Según una fuente que habló con Us Weekly, los textos privados entre ambas que quedaron expuestos en documentos judiciales hicieron que la cantante se sintiera "expuesta y algo violada, como si algo privado dejara de ser suyo. Eso no le sienta bien".