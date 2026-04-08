Alcaldía de Aldana se plagó de asistentes, asesores, y jefes con salarios de hasta L70,000

“No necesariamente estaban relacionados con personas que pudieran servir a la ciudad como tal, sino como una actividad partidista probablemente”, afirmó, al referirse al incremento de personal y la sobrecontratación de empleados vinculados a su gestión.Castro Bobadilla señaló que aceptar cargos para los cuales los funcionarios no estaban capacitados, y con salarios excesivos, constituye “un acto de corrupción” y enfatizó que el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas deberían investigar estas prácticas.“Sí se llama malversación de caudales, literal, literal, es malversación de caudales”, sostuvo, recordando que el dinero recaudado en impuestos debería destinarse a mejorar la ciudad, y no a sostener un esquema clientelar dentro de la alcaldía.El exfuncionario describió cómo este tipo de nombramientos se realizaron al margen de concursos de mérito: “Tan irregular que no fueron sometidas las plazas a concurso por oposición curricular, sino que pusieron así simples a los que pegaron afiches”.Según él, la intención de estas contrataciones era asegurar el apoyo político: “Los que estaban acompañándolo no acompañaban por el interés y amor a la ciudad, sino por el amor y el interés a lo que les pagaban. Eso los convierte en seres despreciables porque en realidad no prestigiaron ni el cargo ni ayudaron al servicio de la alcaldía”.Castro Bobadilla también destacó que el despilfarro afectó directamente a la ciudadanía y al patrimonio municipal: “Se incrementó la planilla, eso se llama malversación de caudales públicos, y va en detrimento de las mejoras a las universidades y de los servicios que pagamos los contribuyentes”.Subrayó que la ciudad recibe ingresos de quienes no pagan impuestos locales y que, pese a esto, los fondos públicos se usaron de forma inadecuada para pagar sueldos elevados a personal administrativo y asesores, sin que se reflejara un beneficio tangible para la población.Además, hizo un llamado a la reflexión sobre la vocación de quienes acceden a cargos públicos: “Muchos quieren llegar al cargo para disfrutar del bienestar; sin embargo, usted va a ver que no producen absolutamente nada”.Según Castro Bobadilla, la administración de Aldana deja como saldo una “enorme decepción” por la priorización de intereses personales y partidistas sobre la eficiencia y el servicio público.Con esto queda evidenciado que la gestión de Jorge Aldana en la Alcaldía del Distrito Central deja como saldo un patrón claro de sobredimensión de la nómina y salarios desproporcionados, donde la cercanía política prevaleció sobre la eficiencia y el servicio público, sin que se evidenciaran resultados tangibles para la ciudadanía.