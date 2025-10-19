Partido Nacional exige al gobierno que libere las transferencias de los fondos municipales

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Nacional exigió al gobierno de la presidenta Xiomara Castro la liberación de las transferencias de los fondos municipales y dejar de castigar a los municipios por su filiación política. A través de un comunicado, el partido de la estrella solitario denunció como "ilegal y arbitraria la decisión del Poder Ejecutivo de negar la transferencia de los fondos municipales establecidos por ley. En ese sentido, recordó al gobierno de Castro sobre la autonomía municipal y que negar los fondos, que por ley les corresponden, "es un atentado directo contra esa autonomía y una violación al orden constitucional".

De igual forma, el Partido Nacional afirmó que "la decisión del Poder Ejecutivo de suspender o retrasar las transferencias municipales a las alcaldías nacionalistas es una maniobra política autoritaria, movida por el miedo y la desesperación electoral". "Es una práctica de chantaje institucional que pretende castigar a los municipios por su filiación política, afectando directamente a los hondureños que viven en ellos", añadió. Los nacionalistas denunciaron abuso de poder y falta de respeto a la ley de parte del gobierno de Libertad y Refundación (Libre). "Exigimos al Gobierno Central que rectifique de inmediato, cumpla con sus obligaciones legales y libere las transferencias municipales de forma equitativa, transparente y sin discriminación política", indicó el partido en el comunicado. Finalizó diciendo que no permitirán autoritarismo ni la manipulación política que destruyan la autonomía municipal, ni el bienestar de los hondureños.

Fondos politizados

La denuncia sobre la retención de fondos ya había sido manifestada por el presidente de la bancada del Partido Nacional en el Congreso Nacional, Tomás Zambrano. A través de su cuenta de X, el parlamentario manifestó que el gobierno politizó el traspaso de dinero, pues afirmó que las alcaldías nacionalistas y liberales no han recibido los fondos correspondientes. “¿Por qué solo a los alcaldes nacionalistas y liberales no les traspasan el dinero que por ley están obligados a depositarles, sobre todo cuando el país está en emergencia por las lluvias?”, cuestionó Zambrano. El diputado señaló que el oficialismo “quiere que los alcaldes que no son de su partido no puedan ayudar a sus conciudadanos” y acusó al Gobierno de “jugar con la vida de miles de personas que pueden morir en municipios del interior del país porque Libre no cumple con los alcaldes que no son izquierdistas”.